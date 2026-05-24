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Supervisan obras de la carretera Villahermosa–Escárcega: titular de la SICT destaca avance del proyecto en Tabasco

La modernización de la vía busca reducir tiempos de traslado, fortalecer la conectividad regional e impulsar el desarrollo económico del sureste

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La SICT destacó que la modernización de la carretera Villahermosa–Escárcega fortalecerá la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo económico del sureste mexicano.
La SICT destacó que la modernización de la carretera Villahermosa–Escárcega fortalecerá la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo económico del sureste mexicano.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reforzó la supervisión de los trabajos de modernización de la carretera Villahermosa–Francisco Escárcega, una de las rutas estratégicas para la movilidad del sureste del país.

El secretario Jesús Esteva Medina recorrió el tramo ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco, acompañado por personal del Centro SICT Tabasco.

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La dependencia federal destacó que esta obra forma parte del programa “Más y Mejores Carreteras”, enfocado en mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de traslado y fortalecer la seguridad vial en corredores de alta circulación.

Carretera Villahermosa–Escárcega conectará mejor a Tabasco y Campeche

El proyecto busca consolidar un corredor carretero más eficiente entre Tabasco y Campeche, facilitando el traslado de personas, mercancías y servicios.

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La dependencia federal informó que las obras en la carretera Villahermosa–Escárcega beneficiarán a miles de usuarios con una vía más moderna y segura.
La dependencia federal informó que las obras en la carretera Villahermosa–Escárcega beneficiarán a miles de usuarios con una vía más moderna y segura.

La modernización permitirá disminuir el tiempo de recorrido entre Macuspana y Francisco Escárcega de tres horas a aproximadamente dos horas con 20 minutos.

Además, la obra pretende impulsar la integración económica del sureste, una región considerada prioritaria para el Gobierno federal por su potencial turístico, comercial y logístico.

En el recorrido de supervisión, las autoridades revisaron los avances en una zona considerada clave para la conectividad entre comunidades y centros urbanos de ambos estados.

Obras de infraestructura incluyen puentes, retornos y pasos peatonales

La ampliación contempla diversas acciones para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de automovilistas y peatones.

La obra de modernización de la carretera Villahermosa–Escárcega contempla nuevos puentes, retornos, pasos peatonales y la ampliación a cuatro carriles en distintos tramos.
La obra de modernización de la carretera Villahermosa–Escárcega contempla nuevos puentes, retornos, pasos peatonales y la ampliación a cuatro carriles en distintos tramos.

Entre los principales componentes del proyecto destacan:

  • Construcción de cinco pasos vehiculares.
  • Desarrollo de seis entronques y nueve retornos.
  • Instalación de 29 pasos inferiores peatonales.
  • Habilitación de 39 paraderos.
  • Edificación de 35 puentes vehiculares.
  • Ampliación de dos a cuatro carriles en distintos tramos.
  • Acotamientos más amplios para emergencias y maniobras.

También se prevé elevar la superficie de la carretera en algunas zonas para reducir riesgos de inundación y mejorar la capacidad hidráulica de la vía.

Proyecto carretero impulsará turismo y economía regional

La SICT informó que la modernización de la carretera Villahermosa–Escárcega también tendrá impacto en el turismo regional, particularmente para visitantes que viajan hacia Palenque, Chiapas, y destinos de Campeche desde la Península de Yucatán.

De acuerdo con estimaciones oficiales, las obras beneficiarán a cerca de 370 mil usuarios y permitirán disminuir costos operativos para el transporte de carga y pasajeros gracias al ahorro de tiempo en los recorridos.

La modernización de la vía busca ofrecer una carretera más segura, eficiente y preparada para el crecimiento económico del sureste mexicano.
La modernización de la vía busca ofrecer una carretera más segura, eficiente y preparada para el crecimiento económico del sureste mexicano.

La inversión destinada a las obras supera los mil millones de pesos e incluye trabajos de supervisión, conservación y seguimiento ambiental.

Avance de la carretera Villahermosa–Escárcega avanza rumbo a meta sexenal

Actualmente, en Tabasco se trabaja en 12 kilómetros divididos en tres tramos, dentro de un proyecto integral que contempla la modernización de aproximadamente 300 kilómetros en un periodo de cuatro años.

Las autoridades federales señalaron que los trabajos mantienen un avance cercano al 40 por ciento, lo que permitiría concluir algunas etapas antes del tiempo previsto.

El plan también incluye la construcción de los puentes vehiculares Poza Azul y Agua Blanca, así como mejoras en el alineamiento de la carretera para disminuir riesgos de accidentes.

Con esta obra, el Gobierno federal apuesta por fortalecer la infraestructura carretera del sureste y consolidar una red vial más moderna, segura y eficiente para la región.

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