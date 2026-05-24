Sheinbaum supervisa avances de la carretera Macuspana–Escárcega en su segundo día en Tabasco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó este domingo una supervisión de los trabajos de ampliación de la carretera federal 186 Macuspana–Escárcega, en su segundo día de actividades en el estado de Tabasco. El recorrido se efectuó sobre el kilómetro 53+600 de la vía, acompañada por el gobernador Javier May Rodríguez.

La visita forma parte del seguimiento que el gobierno federal da a una de las obras de infraestructura más relevantes del sureste del país, considerada pieza clave para la conectividad entre Tabasco, Campeche y Chiapas.

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Una obra de 21 mil millones de pesos con meta acelerada

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, presentó a la mandataria los detalles del proyecto, que contempla:

250 kilómetros de ampliación a cuatro carriles

Una inversión superior a los 21 mil millones de pesos

La construcción de los puentes Pozo Azul y Agua Blanca en territorio tabasqueño

Entronques, retornos y paraderos para mejorar la seguridad vial

Sheinbaum anunció que el plazo de construcción se redujo de seis a tres años, con miras a inaugurar la obra entre 2027 y 2028, gracias a un nuevo esquema de financiamiento trabajado con la Secretaría de Hacienda.

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Avances por fases y beneficios para más de 760 mil personas

El proyecto beneficiará a más de 760 mil habitantes y generará más de 34 mil empleos directos e indirectos. La ejecución avanza por tramos anuales: para 2026 está prevista la construcción de 14 kilómetros adicionales; en 2027 se sumarán 27 kilómetros, y en 2028 se completarán 50 kilómetros más.

Vale la pena recordar que el primer tramo concluido de la ampliación a cuatro carriles ya estaba listo desde febrero de 2026 y pendiente de inauguración oficial por parte de la presidenta. La visita de este domingo da cuenta del seguimiento puntual que la administración federal mantiene sobre el avance de esta infraestructura.

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Conectividad y desarrollo económico regional

El gobernador Javier May Rodríguez destacó que la nueva infraestructura permitirá una mejor conexión con la Península de Yucatán y facilitará el traslado de la producción tabasqueña hacia el sureste del país. La vía no había registrado obras de esta magnitud en más de 20 años, lo que hace de este proyecto un hito para la región.

El titular de la SICT subrayó que la obra busca reducir los tiempos de traslado, fortalecer la seguridad vial y detonar el comercio, el turismo y el transporte en toda la zona.

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