México

Programas del Bienestar 2026: qué iniciativas abren registro en junio y cuánto dinero dan

Las políticas tienen como propósito brindar apoyo económico directo a los sectores más vulnerable

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Los Programas del Bienestar abren su convocatoria cada dos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Programas del Bienestar abren su convocatoria cada dos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las políticas sociales identificadas como Programas del Bienestar impulsadas por el gobierno de México buscan ofrecer asistencia económica directa a los sectores más desfavorecidos mediante el uso de la tarjeta del Bienestar.

Durante 2026, se mantendrá la apertura periódica de inscripciones para estos programas, con una nueva convocatoria programada para abril. Estas acciones tienen la intención de incrementar la cobertura y asegurar la entrega regular de recursos, ya sea cada mes o cada dos meses, según lo estipulado en cada esquema, con el propósito de favorecer la inclusión social y reducir las desigualdades existentes.

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Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

¿Qué programas del Bienestar abren registro en junio y cuánto dinero dan?

Hasta ahora, está contemplado que Jóvenes Construyendo el Futuro sea el único programa con periodo de registro abierto en abril. Esta iniciativa publica convocatorias cada dos meses, y la más reciente ocurrió en febrero.

El programa está destinado a jóvenes de 18 a 29 años que no cursan estudios ni cuentan con empleo, ofreciéndoles una capacitación laboral gratuita durante 12 meses en empresas o centros de trabajo participantes.

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Durante 2026, cada persona beneficiaria recibe un apoyo mensual de 9.582 pesos, cifra que incorpora el ajuste al salario mínimo vigente. Además, todos los participantes disponen de seguro médico proporcionado por el IMSS, que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos laborales.

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¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Considerando la última convocatoria, el procedimiento de inscripción inicia en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde las personas interesadas deben dirigirse a la sección “Registro de aprendiz” e ingresar sus datos personales.

Luego de hacer clic en ‘Registro de aprendiz’ en la página principal, se requiere completar y verificar la información general, marcar la dirección de domicilio en el mapa, subir una fotografía y descargar la carta compromiso antes de finalizar la solicitud.

Para 2026, se proyecta sumar 500.000 jóvenes al programa, quienes recibirán apoyos económicos cada dos meses. Desde su inicio.

Detalles de las capacitaciones

Cada centro determina jornadas diarias que varían entre cinco y ocho horas, distribuidas a lo largo de cinco días a la semana. Los jóvenes pueden elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

Desde el lanzamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 3 millones 423 mil 461 personas se han incorporado como participantes. De esa cifra, el 58% son mujeres, lo que evidencia una amplia participación femenina.

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