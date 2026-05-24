México

Legisladores de Morena son cuestionados por Christopher Landau tras apoyar a Cuba: “¿Desde cuándo una dictadura representa la autodeterminación?"

El subsecretario de Estado de EEUU también cuestionó la ausencia de firmantes en el comunicado; “me parece poco honorable esconderse detrás del anonimato”, dijo

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Imagen compuesta de Christopher Landau hablando con micrófono. A su derecha, Raúl Castro saluda con uniforme y gafas de sol, con bandera cubana y personas detrás.
En una imagen compuesta, Christopher Landau aparece cuestionando al partido Morena por su postura a favor de Cuba y Raúl Castro, con la bandera cubana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó fuertes críticas contra legisladores de Morena luego de que un grupo de diputados expresara públicamente su respaldo al expresidente cubano Raúl Castro, quien enfrenta acusaciones en territorio estadounidense por el derribo de avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996.

La polémica surgió después de que la Embajada de Cuba en México difundiera un comunicado del llamado Grupo de Hermandad México-Cuba, integrado por diputados morenistas, donde rechazaron las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Castro y otros exfuncionarios cubanos.

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¿Qué dijo Christopher Landau sobre los diputados de Morena?

A través de redes sociales, Christopher Landau, conocido en redes como “el quitavisas”, cuestionó que el pronunciamiento no estuviera firmado individualmente por ningún legislador.

“Me llama mucho la atención que ahí no aparece el nombre de una sola persona que se responsabiliza de manera personal por esta declaración”, señaló el funcionario estadounidense.

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Además, calificó como “poco honorable” emitir comunicados de manera anónima y criticó que diputados mexicanos defendieran a un régimen que, según él, “no ha permitido elecciones libres en 67 años”.

El funcionario también cuestionó el uso de conceptos como “autodeterminación” y “dignidad” en el documento difundido por legisladores de Morena, al considerar que Cuba vive bajo una dictadura.

El respaldo de Morena a Raúl Castro

El comunicado publicado por legisladores morenistas fue emitido el pasado 20 de mayo de 2026 y expresó rechazo a la acusación formal presentada por autoridades estadounidenses contra Raúl Castro.

En el texto, los diputados señalaron que el proceso judicial forma parte de actos de “coacción política” contra la soberanía cubana y acusaron a Washington de intentar “revivir una narrativa sostenida en mentiras y manipulación internacional”.

Asimismo, defendieron que “defender el espacio aéreo de una patria no es un crimen” y denunciaron una supuesta criminalización contra figuras históricas de la Revolución Cubana.

¿Por qué Estados Unidos acusa a Raúl Castro?

El caso tiene origen en los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” fueron derribadas por fuerzas cubanas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el ataque murieron cuatro personas y los hechos constituyen delitos relacionados con asesinato y destrucción de aeronaves.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Raúl Castro y otros exfuncionarios cubanos tendrían responsabilidad en el operativo, por lo que podrían enfrentar cadena perpetua e incluso pena de muerte en caso de ser encontrados culpables.

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Cuba vuelve a crecer

Las declaraciones de Christopher Landau se producen en medio de una nueva escalada diplomática entre Estados Unidos y Cuba, en un contexto donde la administración estadounidense ha endurecido nuevamente su postura frente al gobierno cubano.

El episodio también reavivó el debate político en México sobre el respaldo histórico de sectores de Morena hacia el gobierno cubano y las implicaciones diplomáticas que esto podría tener en la relación con Washington.

PRI respalda propuesta de retirar visas a morenistas

La controversia también escaló en el ámbito político mexicano luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respaldara la propuesta del congresista republicano Carlos Giménez para revisar y eventualmente revocar las visas estadounidenses de legisladores de Morena que apoyaron públicamente a Raúl Castro.

A través de redes sociales, el líder priista afirmó que los diputados morenistas deben asumir “el costo político y personal” de respaldar a un régimen señalado por violaciones a derechos humanos y acusado por Estados Unidos por el derribo de avionetas en 1996.

Además, Alejandro Moreno acusó a Morena de “normalizar el pacto con el autoritarismo y el crimen” y advirtió que este tipo de posturas podrían afectar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

El dirigente del PRI sostuvo que la relación con Washington debe basarse en principios de respeto, cooperación y congruencia política, y consideró preocupante que sea un legislador estadounidense quien, según dijo, “marque límites” que algunos sectores políticos en México no quieren reconocer.

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