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Morena celebra 12 años como partido político: Ariadna Montiel destaca organización territorial

La líder del CEN aseguró que la mejor forma de celebrar esta fecha es reforzando la organización territorial

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Morena 12 aniversario partido político
Morena cumplió 12 años como partido político (@PartidoMorenaMx/X)

Morena conmemoró este 9 de julio sus primeros 12 años de registro como partido político nacional con un mensaje en el que recordó sus orígenes, destacó su crecimiento como fuerza política y refrendó su compromiso con los principios que dieron origen al movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado oficial, el partido recordó que el 9 de julio de 2014 obtuvo su registro ante el entonces Instituto Nacional Electoral (INE), consolidándose como un Partido-Movimiento bajo el principio de “Por el bien de todas y todos, primero los pobres”, lema que ha marcado la ruta política del movimiento desde su fundación.

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De acuerdo con Morena, el partido nació para convertirse en una herramienta de lucha, organización y transformación social, colocando al pueblo en el centro de las decisiones públicas. Asimismo, afirmó que, en estos 12 años, se ha consolidado como el partido político más grande en la historia de México y de América Latina.

En el documento, Morena sostiene que su origen respondió a la necesidad de construir una organización ciudadana después de diversos episodios que calificó como fraudes electorales en la historia del país, impulsando una nueva forma de participación política basada en la organización territorial y la cercanía con la población.

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El partido también reiteró que uno de sus principios fundamentales es que “el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, una convicción que, afirmó, continúa guiando el proyecto de la Cuarta Transformación.

Destacan papel de AMLO

Video conmemorativo del partido político Morena destaca la fecha de aniversario del 9 de julio de 2014, donde destaca la participación del líder fundador, Andrés Manuel López Obrador.

Como parte de la conmemoración, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que celebró el aniversario del partido y destacó el papel del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la consolidación del movimiento.

"Hace 12 años, con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, Morena obtuvo su registro como partido político nacional, consolidando un movimiento nacido del pueblo y para el pueblo“, escribió la funcionaria.

Montiel retomó además uno de los principios centrales mencionados en el comunicado partidista al señalar que el poder únicamente cobra sentido cuando está al servicio de la ciudadanía, principio que, aseguró, continúa inspirando la Transformación y el compromiso de construir un México con justicia, bienestar y esperanza.

Trabajo organizado

Morena aniversario 12 años trabajo de campo
El aniversario de Morena, se realizó en la Reunión Nacional de Organización para fortalecer los trabajos políticos (@A_MontielR/X)

La líder del CEN de Morena, agregó que la mejor manera de conmemorar el aniversario de Morena es fortaleciendo el trabajo organizativo en todo el país.

En ese sentido, informó que se llevó a cabo una Reunión Nacional de Organización, cuyo objetivo fue coordinar esfuerzos entre los distintos equipos del movimiento, fortalecer el trabajo territorial y continuar impulsando las acciones políticas y sociales que forman parte del proyecto de la Cuarta Transformación.

"No hay mejor manera de festejar los 12 años de nuestro partido que trabajando en organización“, expresó Ariadna Montiel al destacar que el encuentro permitió consolidar la coordinación entre las estructuras partidistas.

En su comunicado, Morena también hizo referencia a los gobiernos encabezados por López Obrador y actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que ambos han impulsado transformaciones profundas orientadas a mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Asimismo, recordó palabras pronunciadas por López Obrador durante la Asamblea Nacional Constitutiva del partido, el 26 de enero de 2014, cuando afirmó que en Morena no existe un pensamiento único, sino pluralidad de ideas con un objetivo común: transformar la vida pública de México.

Finalmente, el partido concluyó que, Morena mantiene vigente su proyecto político y aseguró que la Cuarta Transformación continúa construyéndose diariamente.

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