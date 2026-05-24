Contra la gentrificación en CDMX: buscan regular la renta de inmuebles desde plataformas digitales con esta herramienta

Ciudad de México explora la regulación de plataformas de alquiler digital como Airbnb para combatir la gentrificación y el aumento de precios en barrios emblemáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno capitalino puso en marcha un nuevo sistema digital para regular la renta de inmuebles en la Ciudad de México ofertados en plataformas como Airbnb y otros servicios de alojamiento temporal, en medio del debate sobre la gentrificación, el aumento de rentas y la llegada del Mundial 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que desde este viernes ya opera el Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal, mediante el portal oficial.

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La medida obligará a propietarios, anfitriones y plataformas digitales a registrarse para poder ofrecer servicios de hospedaje temporal en la capital. De no cumplir con el trámite, no podrán continuar operando legalmente.

Convocan a 3ra Marcha contra la Gentrificación en CDMX. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

¿Qué es el nuevo registro de hospedaje temporal en CDMX?

El nuevo sistema busca crear un padrón oficial de inmuebles destinados a hospedaje temporal mediante aplicaciones y plataformas digitales. La administración capitalina sostiene que esta herramienta permitirá tener mayor control sobre la actividad inmobiliaria vinculada al turismo.

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Entre los objetivos del registro destacan:

Identificar a los anfitriones y plataformas que operan en la ciudad.

Verificar que los inmuebles cumplan con requisitos legales.

Combatir prácticas de especulación inmobiliaria .

Dar seguimiento al cumplimiento de las normas de hospedaje temporal .

Frenar el impacto que estas plataformas han tenido sobre el mercado de vivienda tradicional.

¿Qué deberán presentar los anfitriones?

De acuerdo con información publicada por medios especializados, quienes quieran registrar un inmueble deberán proporcionar:

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Nombre o razón social.

Identificación oficial.

RFC y situación fiscal.

Domicilio del anfitrión.

Dirección del inmueble.

Documentos que acrediten la propiedad.

Póliza de responsabilidad civil .

Plataformas donde se anunciará el alojamiento.

Datos de contacto para atención de quejas.

El gobierno capitalino dio un plazo de 30 días para realizar el registro obligatorio.

Mundial 2026 y presión sobre la vivienda

La regulación llega a poco tiempo de que la capital mexicana sea una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que podría incrementar la demanda de hospedaje temporal en la ciudad.

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Diversos reportes señalan que actualmente existen decenas de miles de espacios ofertados en plataformas como Airbnb en la capital mexicana, mientras organizaciones civiles y especialistas han advertido sobre el impacto de estas aplicaciones en el acceso a la vivienda.

Una representación gráfica muestra el logo de Airbnb sobre un mapa de EE. UU., junto a la Copa Mundial y casas azules sobre pilas de monedas, simbolizando el crecimiento de incentivos para nuevos anfitriones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso, autoridades y expertos han alertado sobre fraudes relacionados con rentas publicadas en aplicaciones digitales, conocidos como “monta rentas”, una modalidad que ha aumentado en la CDMX.

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La regulación de Airbnb y plataformas digitales en CDMX

La nueva herramienta forma parte de una serie de reformas aprobadas previamente por el Congreso capitalino para regular las estancias turísticas temporales.

Desde 2024, la legislación de la CDMX establece límites para la renta de inmuebles mediante plataformas digitales. Entre las medidas más relevantes se encuentra el tope de ocupación anual de seis meses para las propiedades registradas en aplicaciones de hospedaje temporal.

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Las autoridades argumentan que estas disposiciones buscan contener fenómenos como:

El incremento acelerado de rentas.

La sustitución de vivienda habitacional por alojamiento turístico.

La gentrificación en colonias céntricas.

La competencia desleal con hoteles tradicionales.