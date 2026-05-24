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Clima en CDMX por la tarde: ¿a qué hora lloverá este domingo 24 de mayo?

Las autoridades capitalinas informaron que se esperan lluvias ligeras dispersas acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento

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Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
Una intensa tormenta con fuerte lluvia y granizo cubre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, iluminado por un rayo y los faros de los vehículos, durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde de este domingo 24 de mayo estará marcada por un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y la probabilidad de lluvias ligeras en distintas zonas de la capital, de acuerdo con el más reciente boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas informaron que se esperan lluvias ligeras dispersas acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, por lo que recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y al Sistema de Alerta Temprana.

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¿A qué hora lloverá en CDMX este domingo 24 de mayo?

Según el pronóstico presentado por la SGIRPC, las lluvias podrían comenzar a registrarse entre las 15:00 y 18:00 horas, principalmente en la tarde y noche.

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El gráfico meteorológico muestra precipitaciones durante la tarde, así como nubosidad persistente durante la noche y la madrugada del lunes. Además, se prevé que continúen algunos chubascos ligeros hacia las primeras horas de la noche.

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Las autoridades indicaron que la lluvia acumulada sería de menos de 15 milímetros, aunque no se descartan tormentas aisladas con descargas eléctricas.

Temperaturas previstas para este domingo en CDMX

El reporte detalla que la temperatura máxima esperada será de 22 grados Celsius, mientras que la mínima alcanzará los 14 grados Celsius durante la madrugada del lunes.

A lo largo del día, el termómetro tendrá variaciones importantes:

  • 15:00 horas: 22 °C
  • 18:00 horas: 21 °C
  • 21:00 horas: 19 °C
  • 00:00 horas: 16 °C
  • 03:00 horas: 15 °C
  • 06:00 horas: 14 °C
  • 09:00 horas: 19 °C
  • 12:00 horas: 24 °C
  • 15:00 horas del lunes: 26 °C

También habrá fuertes rachas de viento

El boletín meteorológico señala que este domingo habrá vientos de componente sur con velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por hora, además de rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h.

Por ello, Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante posibles caídas de ramas, lonas o encharcamientos menores.

Calidad del aire y radiación UV

A las 13:00 horas, el Índice de Aire y Salud reportó una calidad del aire mala debido a partículas PM2.5.

Además, el Índice UV se ubicó en nivel 11+, considerado extremadamente alto, por lo que se recomienda:

  • Usar bloqueador solar
  • Evitar exposición prolongada al sol
  • Mantenerse hidratado
  • Utilizar gorra o sombrero
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En la Ciudad de México se ha registrado mala calidad del aire por lo altos índices de ozono en la atmósfera. (Jenifer Nava/Infobae)

¿Cuál es el estado del Popocatépetl?

La SGIRPC también informó que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl permanece en Fase 2.

En caso de emisión de ceniza, ésta podría desplazarse hacia el Este-Sureste, dependiendo de las condiciones del viento.

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