Avión donde viajaban Wendy Guevara y más influencers aterriza de emergencia en CDMX: “Me puse a rezar”

La influencer Vanessa Labios 4K explicó que una falla mecánica causó que su vuelo con destino a Corea regresara al aeropuerto de la Ciudad de México.

Un grupo de influencers, artistas y conductores vivió momentos de tensión después de que un vuelo de Aeroméxico tuviera que regresar de emergencia a la Ciudad de México tras detectarse una avería en el parabrisas de la aeronave.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el Boeing 787-8 llevaba aproximadamente siete horas de trayecto rumbo a Corea, con escalas previas en Monterrey y Seúl, cuando la tripulación notificó el incidente mientras el avión sobrevolaba el estado de Chihuahua.

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Entre los pasajeros se encontraban Wendy Guevara, Vanessa Labios 4K, Celia Lora, Lolita Cortés, La Bebeshita, además de periodistas y personalidades del entretenimiento que documentaron el episodio en redes sociales.

La influencer Wendy Guevara explicó: “Dicen que el parabrisas se despegó, no sé qué, y todos pensamos que nos van a dar otro avión y no nos lo van a dar. Van a esperar ese avión, le van a poner otro parabrisas”.

Wendy Guevara: “El parabrisas se despegó”

Por su parte, Wendy Guevara compartió varios videos desde el interior del avión donde mostró molestia y cansancio tras permanecer más de siete horas en el aire sin llegar a destino.

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“Dicen que el parabrisas se despegó, no sé qué, y todos pensamos que nos van a dar otro avión y no nos lo van a dar. Van a esperar ese avión, le van a poner otro parabrisas”, expresó la ganadora de La Casa de los Famosos México.

La influencer también cuestionó la posibilidad de continuar el viaje en la misma aeronave.

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“Estamos bien cansados porque fueron siete horas de vuelo para nada, para volvernos a regresar donde empezamos. Ahorita ya están enojados todos porque nos quieren dar un vuelo en el mismo avión, nomás con el parabrisas así acomodadito”.

La Bebeshita relata el miedo en pleno vuelo

La Bebeshita reconoció que el anuncio del piloto provocó miedo entre los pasajeros, especialmente por una experiencia familiar relacionada con la aviación.

“Qué miedo escuchar al piloto decir: ‘Tenemos una falla y tenemos que aterrizar de emergencia’. Sí me vibró mi corazón. Yo me puse a rezar”, explicó.

Wendy Guevara relata en Instagram cómo su vuelo tuvo que regresar a la Ciudad de México por una emergencia al estrellarse el parabrisas, resultando en un cambio de avión para los pasajeros. (Wendy Guevara: Instagram)

La creadora de contenido agregó que una tía suya perdió la vida hace años mientras trabajaba como sobrecargo, razón por la que la situación la impactó aún más.

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El aterrizaje se realizó sin incidentes mayores en la capital mexicana. Hasta el momento, Aeroméxico no ha emitido un informe detallado sobre las causas exactas de la avería ni sobre el itinerario definitivo para los pasajeros afectados.

Sin embargo, durante una interacción con sus seguidores en Instagram, Vanessa Labios 4K indicó que los pasajeros abordaron el nuevo avión con una ruta directa: “Ahora sí ya vamos a Corea, pero vamos directo, ya no vamos a ir a cargar gasolina a Monterrey”, indicó la influencer.

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