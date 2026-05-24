México

Avión donde viajaban Wendy Guevara y más influencers aterriza de emergencia en CDMX: “Me puse a rezar”

El Boeing 787-8 llevaba aproximadamente siete horas de trayecto rumbo a Corea, con escalas previas en Monterrey y Seúl

Guardar
Google icon

La influencer Vanessa Labios 4K explicó que una falla mecánica causó que su vuelo con destino a Corea regresara al aeropuerto de la Ciudad de México.

Un grupo de influencers, artistas y conductores vivió momentos de tensión después de que un vuelo de Aeroméxico tuviera que regresar de emergencia a la Ciudad de México tras detectarse una avería en el parabrisas de la aeronave.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el Boeing 787-8 llevaba aproximadamente siete horas de trayecto rumbo a Corea, con escalas previas en Monterrey y Seúl, cuando la tripulación notificó el incidente mientras el avión sobrevolaba el estado de Chihuahua.

PUBLICIDAD

Entre los pasajeros se encontraban Wendy Guevara, Vanessa Labios 4K, Celia Lora, Lolita Cortés, La Bebeshita, además de periodistas y personalidades del entretenimiento que documentaron el episodio en redes sociales.

La influencer Wendy Guevara explicó: “Dicen que el parabrisas se despegó, no sé qué, y todos pensamos que nos van a dar otro avión y no nos lo van a dar. Van a esperar ese avión, le van a poner otro parabrisas”.

Wendy Guevara: “El parabrisas se despegó”

Por su parte, Wendy Guevara compartió varios videos desde el interior del avión donde mostró molestia y cansancio tras permanecer más de siete horas en el aire sin llegar a destino.

PUBLICIDAD

“Dicen que el parabrisas se despegó, no sé qué, y todos pensamos que nos van a dar otro avión y no nos lo van a dar. Van a esperar ese avión, le van a poner otro parabrisas”, expresó la ganadora de La Casa de los Famosos México.

La influencer también cuestionó la posibilidad de continuar el viaje en la misma aeronave.

“Estamos bien cansados porque fueron siete horas de vuelo para nada, para volvernos a regresar donde empezamos. Ahorita ya están enojados todos porque nos quieren dar un vuelo en el mismo avión, nomás con el parabrisas así acomodadito”.

La Bebeshita relata el miedo en pleno vuelo

La Bebeshita reconoció que el anuncio del piloto provocó miedo entre los pasajeros, especialmente por una experiencia familiar relacionada con la aviación.

“Qué miedo escuchar al piloto decir: ‘Tenemos una falla y tenemos que aterrizar de emergencia’. Sí me vibró mi corazón. Yo me puse a rezar”, explicó.
Captura de pantalla de una historia de Instagram de @soywenguevaraoficial con texto blanco sobre un fondo degradado rosa y morado, explicando un incidente en vuelo
Wendy Guevara relata en Instagram cómo su vuelo tuvo que regresar a la Ciudad de México por una emergencia al estrellarse el parabrisas, resultando en un cambio de avión para los pasajeros. (Wendy Guevara: Instagram)

La creadora de contenido agregó que una tía suya perdió la vida hace años mientras trabajaba como sobrecargo, razón por la que la situación la impactó aún más.

El aterrizaje se realizó sin incidentes mayores en la capital mexicana. Hasta el momento, Aeroméxico no ha emitido un informe detallado sobre las causas exactas de la avería ni sobre el itinerario definitivo para los pasajeros afectados.

Sin embargo, durante una interacción con sus seguidores en Instagram, Vanessa Labios 4K indicó que los pasajeros abordaron el nuevo avión con una ruta directa: “Ahora sí ya vamos a Corea, pero vamos directo, ya no vamos a ir a cargar gasolina a Monterrey”, indicó la influencer.

Temas Relacionados

Wendy GuevaraVanessa Labios 4KLa BebeshitaAeromexicoCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres señales de que tu casa tiene una plaga de chinches aunque no las hayas visto

Organismos oficiales advierten que existen señales que permiten identificar la presencia de chinches en el hogar

Tres señales de que tu casa tiene una plaga de chinches aunque no las hayas visto

Temporada de ciclones tropicales 2026: ¿Cuándo inicia oficialmente en el océano Atlántico?

Según el pronóstico oficial, para la cuenca del Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones durante esta temporada

Temporada de ciclones tropicales 2026: ¿Cuándo inicia oficialmente en el océano Atlántico?

Reportan hospitalización de Adán Augusto López por presunto problema cardiaco: lo que se sabe

Presuntamente el senador estaría internado en el Hospital Ángeles Interlomas por un presunto problema cardiaco en medio de señalamientos en Estados Unidos

Reportan hospitalización de Adán Augusto López por presunto problema cardiaco: lo que se sabe

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

La emblemática puesta basada en los éxitos de Mecano prepara un retorno especial con figuras del elenco que marcó a toda una generación hace dos décadas

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

Maru Campos se reunió con la primera dama de Estados Unidos, firmó acuerdos con Texas y ahora comparecerá ante la FGR

La página oficial del gobierno de Chihuahua documenta años de acuerdos de seguridad, drones y tecnología entre Maru Campos y Estados Unidos. El expediente completo

Maru Campos se reunió con la primera dama de Estados Unidos, firmó acuerdos con Texas y ahora comparecerá ante la FGR
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

Persecución y ataque a balazos contra marinos culmina con el aseguramiento de un arsenal y dos camionetas en Sinaloa

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian “guerra de exterminio” en su contra por Los Ardillos: exigen desarticular al grupo criminal

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de mayo: comunidades indígenas de Guerrero exigen desarticulación de Los Ardillos

ENTRETENIMIENTO

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

Exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo: fechas, costo y cómo llegar

Gael García le mete gol a la FIFA y su terrible reputación durante el Festival de Cannes | VIDEO

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

DEPORTES

Rey Mysterio es presentado como nuevo gerente general de la Triple A

Rey Mysterio es presentado como nuevo gerente general de la Triple A

Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas

Pumas vs Cruz Azul: cómo llegan ambos equipos a la Gran Final del Clausura 2026

México asegura cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Gimnasia de Trampolín

Cómo el Mundial 2026 impulsa el turismo y el comercio en las ciudades sede de México, EE.UU. y Canadá