Asesinan a tiros a un hombre durante una ceremonia religiosa en Culiacán

Peritos localizaron múltiples casquillos percutidos de arma de grueso calibre, los cuales fueron asegurados e integrados a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado. (Crédito: especial)

Un hombre identificado como Bartolo, de aproximadamente 45 años, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado mientras se desarrollaba una ceremonia religiosa en la parroquia de la Divina Misericordia, ubicada en la colonia Colinas del Rey, en el sector Las Cañadas de Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el acceso al estacionamiento del templo, localizado en el cruce de la avenida Cerro de las Cumbres y la calle Cerro de los Frailes. De acuerdo con los primeros reportes, llamadas al número de emergencias 911 alertaron sobre una persona herida por disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la iglesia.

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Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y efectivos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo quedó tendido detrás de una camioneta gris estacionada dentro del área del templo. Autoridades señalaron que familiares de la víctima se encontraban en el sitio, por lo que se presume que el hombre participaba en la ceremonia religiosa antes de ser atacado.

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Bartolo era originario del campo pesquero El Castillo, perteneciente al municipio de Navolato, informaron fuentes oficiales.

Durante las diligencias, peritos localizaron múltiples casquillos percutidos de arma de grueso calibre, los cuales fueron asegurados e integrados a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil de la agresión ni reportaron personas detenidas por estos hechos.

La parroquia de la Divina Misericordia es reconocida en Culiacán por su estructura y por el monumental Cristo blanco visible desde distintos puntos de la ciudad. Tras el ataque, la zona fue acordonada mientras agentes ministeriales realizaban las investigaciones correspondientes y ordenaban el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

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Hechos violentos recientes

El homicidio ocurrido en esta parroquia se registró en medio de una serie de ataques armados reportados durante los últimos días en Culiacán y otros municipios de Sinaloa. Según medios locales, en la última semana se documentaron asesinatos en colonias como Santa Rocío, Gustavo Díaz Ordaz y Lomas del Bulevar, además de hallazgos de cuerpos con impactos de bala en distintos puntos de la capital sinaloense.

Los reportes periodísticos también señalaron que autoridades federales y estatales mantienen operativos reforzados en la región ante el incremento de homicidios y enfrentamientos vinculados a grupos criminales que operan en Sinaloa. En algunos de estos casos, las agresiones ocurrieron en espacios públicos y zonas concurridas.

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En mayo también se reportaron ataques armados contra viviendas y hechos relacionados con disputas entre facciones criminales en Culiacán, un contexto de violencia que ha mantenido presencia constante de fuerzas federales y corporaciones estatales en distintos sectores de la ciudad.