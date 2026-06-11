Confunden a imitadora con la Sabrina Carpenter original y dan la noticia de que la cantante está en México

(IG)

La imagen de la actriz y cantante Sabrina Carpenter caminando para llegar al Estado Ciudad de México portando la camisa de la selección y acompañada de un joven vestido de salchicha pronto le dio la vuelta al internet y se volvió viral en México.

La euforia fue tanta que incluso hubo medios de comunicación que subieron la noticia de que la cantante estaba en México; sin embargo, está vez internet les jugo una mala pasada, pues se ha confirmado que la chica es tan solo una imitadora con gran parecido a la cantante.

PUBLICIDAD

A pesar de que al final resultó ser una imitadora muchos tomaron como cierta la noticia y se emocionaron ante la posibilidad de encontrarse con la cantante.

(Redes sociales)

Al final se confirmó que se trataba tan solo de una imitadora.

(Redes sociales)

La misma joven ya había sido vista en días pasados y también había sido confundida con la cantante

Sin embargo, esta no es la primera vez que la joven es confundida ya que en días pasados se vio recorriendo diferentes puntos de la ciudad lo que despertó las especulaciones de que la cantante estaba en la capital.

PUBLICIDAD

Fue debido a un video viral grabado en Paseo de la Reforma que Sabrina Carpenter se volvió de los temas más comentados en plena inauguración del Mundial 2026 en CDMX, aunque nunca hubo confirmación oficial de que la mujer captada en las imágenes sea la cantante estadounidense.

La grabación muestra a una joven con un parecido físico marcado con la cantante detalle que bastó para que cientos de usuarios afirmaran que se trataba de Carpenter caminando por una de las avenidas más transitadas de la ciudad, sin que esa versión haya sido corroborada.

PUBLICIDAD

Lo que sí se sabe es que los organizadores no la han incluido en los anuncios oficiales de la ceremonia inaugural ni en los espectáculos paralelos del Mundial 2026.

Tampoco hay publicaciones recientes en las redes sociales de la artista que indiquen que se encuentra en México.

La hipótesis que más se repitió en internet fue una posible aparición sorpresa en los eventos musicales de inauguración versión que tomó fuerza por la coincidencia entre la difusión del video y la llegada de artistas internacionales a la Ciudad de México, aunque no cuenta con respaldo oficial.

PUBLICIDAD

La supuesta Sabrina Carpenter ya habia sido vista junto a un acompañante disfrazado de hot dog (X: Iñaki)

También circularon otras versiones: una supuesta grabación publicitaria, proyectos musicales y una visita privada aunque ninguna de esas posibilidades fue confirmada.

<br>