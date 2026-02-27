Línea 3 del Metro CDMX: falla en escalera eléctrica en Miguel Ángel de Quevedo provoca accidente (X/ @MetroCDMX)

Un accidente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) ocurrido la mañana del jueves 26 de febrero en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 dejó como saldo una mujer lesionada. La afectada, identificada como Marisela, de 49 años, fue atendida de inmediato por personal de Protección Civil, Policía Auxiliar y trabajadores del Metro CDMX tras una caída en cadena provocada por el tropiezo de otro pasajero en una escalera eléctrica.

La valoración preliminar descartó la necesidad de hospitalización inmediata. Marisela sufrió un esguince y una contusión en la pierna, además de que su mano quedó atrapada en la escalera. Pudo ser liberada por los equipos de apoyo y finalmente se retiró del lugar acompañada de un familiar.

El personal de Protección Civil y la Policía Auxiliar activaron los protocolos correspondientes y detuvieron la escalera eléctrica para auxiliar a la usuaria. La rápida intervención permitió evitar lesiones mayores, de acuerdo con la revisión médica practicada en el sitio.

El Gobierno CDMX informó que la Línea 3 del Metro será modernizada y los trabajos empezarán este 2025. (Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Esto dijo el STC Metro del accidente en la Línea 3

Luego de que el hecho se viralizó, las autoridades explicaron que se activaron los protocolos de emergencia para atender a los heridos. “Personal de Seguridad del Metro brindó apoyo a una usuaria que sufrió una caída en una escalera eléctrica en la estación Miguel Ángel de Quevedo, Línea 3. De inmediato se activaron los protocolos y se coordinaron los servicios de atención en el sitio”, se lee en su comunicado.

No se reportaron más heridos de gravedad y no fue necesario un traslado hospitalario en ese momento. El sistema enfatizó la importancia de la coordinación entre los cuerpos de emergencia y el personal operativo.

“Tras la valoración por parte de Protección Civil, se determinó contusión en una pierna, sin necesidad de traslado hospitalario. La usuaria señaló que el incidente se originó cuando otro pasajero tropezó, provocando empujones. Posteriormente se retiró por sus propios medios, acompañada de un familiar”.

(X/ @MetroCDMX)

Marisela relató que el accidente ocurrió cuando un hombre perdió el equilibrio y cayó sobre ella, lo que provocó la caída de otros pasajeros en la escalera, por ello el STC Metro sugirió a los pasajeros el uso correcto de las instalaciones.

“Se exhorta a las personas usuarias a hacer uso adecuado de los equipos electromecánicos, evitar correr o empujar y atender las indicaciones del personal, a fin de prevenir incidentes y garantizar un traslado seguro”.

Próxima modernización de la Línea 3 y antecedentes de fallas

La modernización de la Línea 3 del Metro CDMX comenzará en 2026, tal como fue anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El proyecto contempla una renovación total de las 21 estaciones y una inversión estimada de 41 mil millones de pesos.

La intervención se realizará de forma escalonada y estará coordinada por el Sistema de Transporte Colectivo y la Secretaría de Movilidad, con el propósito de limitar las afectaciones para quienes utilizan el servicio. Hasta ahora, no se prevén suspensiones durante la primera etapa de las obras.

La renovación promete transformar uno de los sistemas principales de la ciudad, que ya suma más de cinco décadas de operación, y responde a las constantes denuncias ciudadanas por fallas y retrasos. La vigilancia de las normas y la cooperación de los usuarios resultan determinantes para garantizar trayectos seguros mientras se realizan los trabajos de modernización.