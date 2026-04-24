México

Aún no sale al mercado y el auto mexicano Olinia ya subió 60 mil pesos

La idea original era que este eléctrico pudiera ser adquirido al precio de una moto

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Un vehículo autónomo Olinia plateado con un conductor visible, avanza por una calle mojada en Ciudad de México al atardecer, con el Ángel de la Independencia de fondo y jacarandás.
El vehículo podría salir a la venta en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promesa de Olinia, el auto eléctrico mexicano de “ultrabajo costo”, acaba de dar un giro inesperado: su precio inicial de 90 mil pesos ya no existe.

El propio coordinador del proyecto, Roberto Capuano Tripp, confirmó que el costo final rondará los 150 mil pesos y podría acercarse a los 200 mil.

El vehículo, pensado para revolucionar la movilidad urbana, sigue siendo más barato que cualquier otro auto nuevo en México, pero la posibilidad de que fuera un eléctrico nacional “al precio de una moto” se diluye.

El nuevo precio de Olinia: de la expectativa al ajuste

Este es el estado donde se instalará la planta de producción de 'Olinia'. | (Jesús Aviles/Infobae México)
El precio sigue siendo competitivo respecto a los autos de menor precio | (Jesús Aviles/Infobae México)

Durante un webinar con la Universidad Autónoma Metropolitana, Capuano explicó que el precio de Olinia fue replanteado debido a factores como el costo de las baterías, la integración de frenos ABS, bolsas de aire y la cadena de suministro nacional.

El ajuste deja atrás la cifra que circuló y generó grandes expectativas en redes y medios.

El Olinia, aún así, buscará ofrecer una alternativa por debajo de modelos como el Kwid, el Aveo o el March, cuyos precios oscilan entre 220 mil y 290 mil pesos.

El objetivo de la marca es mantenerse como el auto eléctrico más barato del mercado nacional, pero el nuevo rango ya no lo sitúa en una categoría inalcanzable para la competencia.

Olinia
Vehículo eléctrico Olinia (redes)

¿Por qué subió de precio?

El encarecimiento responde principalmente al costo de la batería de litio, que representa el 40% del gasto total, y a la obligación legal de incorporar sistemas de seguridad como ABS y bolsas de aire.

Fabricar la batería en México, bajo control del propio equipo, es la estrategia para intentar contener los precios y evitar depender de tecnología extranjera.

Un auto eléctrico plateado cargándose en la calle de una ciudad lluviosa, con edificios iluminados al fondo. Infografía muestra detalles del Olinia y su precio.
El auto eléctrico mexicano Olinia revela un ajuste en su precio final, situándolo entre 150 mil y 200 mil pesos, manteniendo su objetivo de ser el vehículo eléctrico más accesible en México para 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el diseño y producción están a cargo de un equipo de unas 70 personas, con colaboración de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.

Los trabajos se concentran en Puebla y avanzan semana a semana, buscando cumplir con los plazos y la calidad requerida.

Lo que debes saber de Olinia

  • El precio final será de aproximadamente 150 mil pesos, pero no superará los 200 mil.
  • Su velocidad máxima estará limitada a 50 kilómetros por hora, ideal para entornos urbanos.
  • La autonomía estimada será de 150 kilómetros por carga, adecuada para trayectos diarios cortos.
  • La recarga completa tomará entre 6 y 8 horas en enchufes domésticos convencionales.
  • La batería representa cerca del 40% del costo total y será fabricada en México.
  • No está diseñado para carretera: su enfoque es la movilidad urbana y la “última milla”.
  • Habrá tres versiones: uso personal, mototaxi y reparto urbano.
(Gobierno de México)
(Gobierno de México)

¿Cuándo se podrá comprar un Olinia?

El debut de Olinia será en la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México, pero lo que se mostrará en esa fecha será únicamente un prototipo funcional.

Las primeras unidades de producción en serie no estarán listas para la venta antes del primer semestre de 2027.

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