Así fue como se rompió la relación entre Carolina Flores y su suegra hasta terminar en el feminicidio de la exreina de belleza

El feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, revela una historia de fricciones familiares, control y distanciamiento que se agravaron en los meses previos a su muerte.
La joven, originaria de Ensenada, Baja California, fue asesinada el 15 de abril en un departamento de Polanco, presuntamente por su suegra, Erika María Herrera, quien permanece prófuga.
La relación entre Carolina y su suegra se deterioró de manera progresiva, al punto de convertirse en un foco de tensión constante. El caso ha generado indignación y mantiene activa la exigencia de justicia de parte de familiares y usuarios.
El embarazo habría intensificado las fricciones familiares
De acuerdo con declaraciones para Univisión de Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, desde el inicio de la convivencia, los desacuerdos entre Carolina y su suegra, Erika María, eran frecuentes, pero fue durante su embarazo que los conflictos se agudizaron y se volvieron cada vez más difíciles de sobrellevar.
- La llegada del bebé marcó un punto de quiebre en la relación familiar.
- Carolina dejó Ensenada con su esposo Alejandro y su bebé de 8 meses buscando mayor independencia.
- La comunicación constante con su madre era principalmente para desahogarse sobre las tensiones domésticas.
De esta manera, este periodo marcó el inicio de una distancia emocional que nunca logró resolverse y que, según la familia, se transformó en control y hostilidad.
Distanciamiento, control y mudanza a la Ciudad de México
La decisión de mudarse a la Ciudad de México fue tomada por la pareja para intentar aliviar el ambiente familiar y dejar atrás los episodios de control y celos. Sin embargo, la visita de la suegra en abril reactivó los problemas y, finalmente, se convirtió en el detonante del crimen.
- La mudanza no logró disminuir la presión sobre la pareja ni cortar los lazos de conflicto.
- La suegra responsabilizaba a Carolina de separarla de su hijo.
- Los desencuentros se hicieron evidentes en la rutina diaria, según las videollamadas que sostenía Carolina con su madre.
Así, a pesar de la distancia geográfica, la tensión se mantuvo hasta el día del ataque.
El feminicidio de Carolina y la exigencia de justicia
El asesinato de Carolina ocurrió en presencia de su esposo y su hija, bajo el mismo techo donde la joven buscaba construir una vida familiar.
La evidencia, documentada en video, la investigación de la Fiscalía de la CDMX y los testimonios familiares apuntan a Erika María como la principal responsable del feminicidio.
- El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el departamento.
- El esposo de Carolina notificó la muerte un día después, argumentando que debía proteger al bebé.
- Las autoridades buscan a la presunta responsable, mientras la familia exige que el caso no quede impune.
La investigación continúa bajo el protocolo de feminicidio y la presión social mantiene el reclamo de justicia para Carolina Flores.