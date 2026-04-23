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Así fue como se rompió la relación entre Carolina Flores y su suegra hasta terminar en el feminicidio de la exreina de belleza

Un testimonio revelado por la madre de la víctima reveló detalles que sirvieron para esclarecer las razones detrás del violento ataque

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El embarazo y matrimonio de Carolina acentuó los conflictos familiares, convirtiéndose en el principal punto de quiebre dentro del hogar. (Fotos: Redes Carolina Flores)
El embarazo y matrimonio de Carolina acentuó los conflictos familiares, convirtiéndose en el principal punto de quiebre dentro del hogar. (Fotos: Redes Carolina Flores)

El feminicidio de Carolina Floresexreina de belleza de 27 años, revela una historia de fricciones familiares, control y distanciamiento que se agravaron en los meses previos a su muerte.

La joven, originaria de Ensenada, Baja California, fue asesinada el 15 de abril en un departamento de Polanco, presuntamente por su suegra, Erika María Herrera, quien permanece prófuga.

La joven exreina de belleza, originaria de Ensenada, fue asesinada presuntamente por su suegra, Erika María Herrera, quien permanece prófuga. (Foto: Redes)
La joven exreina de belleza, originaria de Ensenada, fue asesinada presuntamente por su suegra, Erika María Herrera, quien permanece prófuga. (Foto: Redes)

La relación entre Carolina y su suegra se deterioró de manera progresiva, al punto de convertirse en un foco de tensión constante. El caso ha generado indignación y mantiene activa la exigencia de justicia de parte de familiares y usuarios.

El embarazo habría intensificado las fricciones familiares

De acuerdo con declaraciones para Univisión de Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, desde el inicio de la convivencia, los desacuerdos entre Carolina y su suegra, Erika María, eran frecuentes, pero fue durante su embarazo que los conflictos se agudizaron y se volvieron cada vez más difíciles de sobrellevar.

  • La llegada del bebé marcó un punto de quiebre en la relación familiar.
  • Carolina dejó Ensenada con su esposo Alejandro y su bebé de 8 meses buscando mayor independencia.
  • La comunicación constante con su madre era principalmente para desahogarse sobre las tensiones domésticas.
El testimonio de la madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, sobre la fractura en la relación familiar fue clave para entender el desarrollo de los hechos. (Foto: Redes)
El testimonio de la madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, sobre la fractura en la relación familiar fue clave para entender el desarrollo de los hechos. (Foto: Redes)

De esta manera, este periodo marcó el inicio de una distancia emocional que nunca logró resolverse y que, según la familia, se transformó en control y hostilidad.

Distanciamiento, control y mudanza a la Ciudad de México

La decisión de mudarse a la Ciudad de México fue tomada por la pareja para intentar aliviar el ambiente familiar y dejar atrás los episodios de control y celos. Sin embargo, la visita de la suegra en abril reactivó los problemas y, finalmente, se convirtió en el detonante del crimen.

  • La mudanza no logró disminuir la presión sobre la pareja ni cortar los lazos de conflicto.
  • La suegra responsabilizaba a Carolina de separarla de su hijo.
  • Los desencuentros se hicieron evidentes en la rutina diaria, según las videollamadas que sostenía Carolina con su madre.
La mudanza a la Ciudad de México con su hija no logró disminuir la presión ni eliminar los episodios de celos e intrafamiliares que sufría la pareja. (Foto: Redes)
La mudanza a la Ciudad de México con su hija no logró disminuir la presión ni eliminar los episodios de celos e intrafamiliares que sufría la pareja. (Foto: Redes)

Así, a pesar de la distancia geográfica, la tensión se mantuvo hasta el día del ataque.

El feminicidio de Carolina y la exigencia de justicia

El asesinato de Carolina ocurrió en presencia de su esposo y su hija, bajo el mismo techo donde la joven buscaba construir una vida familiar.

La evidencia, documentada en video, la investigación de la Fiscalía de la CDMX y los testimonios familiares apuntan a Erika María como la principal responsable del feminicidio.

  • El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el departamento.
  • El esposo de Carolina notificó la muerte un día después, argumentando que debía proteger al bebé.
  • Las autoridades buscan a la presunta responsable, mientras la familia exige que el caso no quede impune.
Cronología del feminicidio de Carolina Flores, mostrando su retrato, casquillos de bala, un video de seguridad, un ataúd y a la suegra prófuga Erika Herrera
La evidencia en video, las investigaciones y los testimonios familiares señalan a Erika María Herrera como la principal sospechosa, activando una investigación por feminicidio. (Jesús Avilés )

La investigación continúa bajo el protocolo de feminicidio y la presión social mantiene el reclamo de justicia para Carolina Flores.

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