México

Lluvias fuertes, granizo y calor: así impactará el clima este 21 de abril en México

Tormentas eléctricas afectarán el centro y sur del país, mientras persisten altas temperaturas en varias regiones

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Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer los hechos mediante una publicación en sus redes sociales oficiales.
El país enfrentará un día de contrastes climáticos, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones. Crédito: Cuartoscuro

El clima en México para este martes 21 de abril estará dominado por lluvias intensas en gran parte del país, acompañadas de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento, mientras que en otras regiones persistirá un ambiente caluroso debido a la onda de calor.

En el Valle de México, se prevé un día nublado con precipitaciones relevantes por la tarde.

Lluvias fuertes y tormentas: el principal riesgo del clima

El pronóstico indica que diversos sistemas atmosféricos, como canales de baja presión y la entrada de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, generarán condiciones de inestabilidad.

Se esperan lluvias fuertes (25 a 50 mm) en estados como Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que incrementa el riesgo de afectaciones.

Se prevén lluvias fuertes en gran parte del centro, sur y sureste del país. EFE/Daniel Ricardez
Se prevén lluvias fuertes en gran parte del centro, sur y sureste del país. EFE/Daniel Ricardez

Además, habrá chubascos (5 a 25 mm) en entidades como Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y la Península de Yucatán, mientras que en el norte del país se prevén lluvias aisladas.

Valle de México: ambiente fresco por la mañana y lluvias por la tarde

Para la Ciudad de México y el Estado de México, el día iniciará con ambiente fresco a frío, especialmente en zonas altas donde podrían presentarse bancos de niebla.

Por la tarde, el cielo permanecerá nublado con alta probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Las temperaturas oscilarán entre:

  • 12 a 14 °C como mínima en la Ciudad de México
  • 24 a 26 °C como máxima
  • En Toluca, el ambiente será más frío, con mínimas de hasta 7 °C.

Persisten altas temperaturas en varias regiones del país

A pesar de las lluvias, el calor seguirá siendo un factor importante en distintas zonas del territorio nacional.

Protección Civil informó sobre el pronóstico del clima para la capital del país.
A pesar de las lluvias, persistirá un ambiente caluroso en varias regiones del país. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Se pronostican temperaturas máximas de:

  • 40 a 45 °C en el noroeste de Guerrero
  • 35 a 40 °C en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 °C en regiones del centro y sureste

La onda de calor continuará afectando principalmente el occidente y sur del país, lo que generará un contraste importante con las zonas de lluvia.

Vientos fuertes y posibles tolvaneras

El pronóstico también advierte sobre rachas de viento que podrían generar riesgos adicionales.

En el noroeste del país, se esperan rachas de hasta 70 km/h, mientras que en gran parte del territorio nacional habrá vientos de entre 30 y 50 km/h.Estas condiciones podrían provocar:

  • Caída de árboles y anuncios publicitarios
  • Tolvaneras en zonas del norte
  • Reducción de visibilidad en carreteras
La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Se prevén rachas de viento fuertes en distintas regiones del país. Crédito: Cuartoscuro.

En el Istmo de Tehuantepec, el viento será más intenso durante la mañana.

Riesgos asociados: inundaciones, deslaves y encharcamientos

Las lluvias previstas podrían ocasionar diversos efectos en zonas urbanas y rurales, especialmente en regiones con precipitaciones más intensas.

Entre los principales riesgos se encuentran:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Encharcamientos en calles y avenidas
  • Inundaciones en zonas bajas
  • Deslaves en áreas montañosas
  • Caída de granizo durante tormentas

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones.

Panorama general: un día de contrastes climáticos

El martes 21 de abril estará marcado por un clima contrastante: lluvias intensas y tormentas en el centro, sur y sureste del país, mientras que el calor persistirá en el occidente y norte.

Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer la información al respecto.
El panorama general será de contrastes entre lluvias intensas y altas temperaturas en distintas regiones del país. Crédito: Cuartoscuro

Además, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, lo que podría generar más viento y algunas lluvias aisladas en esa región.

En resumen, será un día en el que conviene salir preparado tanto para la lluvia como para cambios bruscos de temperatura, especialmente en el centro del país, donde se esperan las condiciones más variables.

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