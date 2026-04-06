Tren Suburbano Buenavista - Cuautitlán: cuándo aplicarán la nueva tarifa

Inician pruebas de conexión del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @Suburbanos)

El Tren Suburbano informó sobre los ajustes en su tarifa para este 2026, a través de un comunicado oficial detallaron cuáles serán los costos para el servicio que se ofrece de Buenavista a Cuautitlán, situación que afectará a los pasajeros diarios que viajan a la Ciudad de México.

El incremento tarifario representa 50 centavos adicionales en el viaje corto y un peso más en el trayecto largo respecto a los montos anteriores. Esta actualización fue comunicada previamente a los usuarios y afecta a quienes utilizan las siete estaciones que conforman la red entre municipios clave del Estado de México y la capital.

Los viajes de hasta 12.89 kilómetros tienen un costo de 11.50 pesos, mientras que los trayectos de entre 12.9 y 25.59 kilómetros se pagan a 26.50 pesos. El pago se realiza únicamente a través de tarjeta de prepago, la cual mantiene su precio en 18 pesos y es obligatoria tanto para ingresar como para salir de cualquier estación.

¿Cuándo aumentará la tarifa del Tren Suburbano Buenavista - Cuautitlán?

Nuevas tarifas del Tren Suburbano AIFA (X/ @Suburbanos)

A partir del domingo 5 de abril de 2026 entrará en vigor las nuevas tarifas del Tren Suburbano en el corredor Buenavista-Cuautitlán, lo que generará cambios para miles de usuarios de la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México.

El viaje corto se fijó en 11.50 pesos, mientras que el trayecto largo incrementó a 26.50 pesos, lo que representa ajustes en todas las rutas y estaciones del sistema. El aumento en la tarifa responde a la revisión periódica que el sistema ferroviario lleva a cabo para mantener su sostenibilidad.

De acuerdo con estimaciones oficiales, entre 140 mil y 160 mil personas utilizan diariamente el Tren Suburbano para desplazamientos laborales, escolares o personales. El sistema está diseñado para una capacidad máxima de 320 mil pasajeros al día.

Este es el segundo incremento consecutivo en dos años. El ajuste previo tuvo lugar el 27 de abril de 2025, cuando la tarifa del viaje corto subió de 10 a 11 pesos y el recorrido largo pasó a 25.50 pesos.

El reciente aumento supone un impacto en el presupuesto de las familias usuarias en la zona metropolitana del Valle de México, donde el servicio ferroviario es una opción relevante ante la congestión vial.

El corredor Buenavista-Cuautitlán abarca una longitud de 27 kilómetros e integra siete estaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Funcionamiento y método de pago en el Tren Suburbano

El corredor Buenavista-Cuautitlán abarca una longitud de 27 kilómetros e integra siete estaciones, atravesando municipios como Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Cuautitlán, así como las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco. El tiempo estimado de recorrido es de 25 minutos.

El acceso y salida se realiza exclusivamente con una tarjeta de prepago, que mantiene su valor en 18 pesos. Este mecanismo busca agilizar el flujo y minimizar filas en las terminales. No se permiten boletos físicos ni pagos en efectivo al abordar.

Este sistema diferencia al Tren Suburbano de otros servicios colectivos del área metropolitana por su exclusividad en el método electrónico de pago, indispensable para los viajes diarios de sus usuarios.

Ampliación del Tren Suburbano - AIFA

Próximamente, la red ferroviaria proyecta inaugurar una ampliación que conectará la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Este nuevo tramo añadirá seis estaciones y la tarifa estimada para el recorrido entre Buenavista y la terminal aérea será de 75 pesos.

Aunque la apertura estaba planificada para el 6 de abril, la operación en el ramal aeroportuario ha sido postergada algunas semanas debido a certificaciones y requerimientos técnicos pendientes de las autoridades.