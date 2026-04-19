México

Convocatoria fallida: la marcha de la Generación Z solo reunió a 30 asistentes en CDMX

La Generación Z marchó este 19 de abril en CDMX del Monumento a la Revolución al Zócalo. Solo 30 personas acudieron frente a las 17 mil de noviembre de 2025

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El evento convocado por jóvenes para exigir estrategias de seguridad registró una baja participación, lo que resalta las dificultades de sostener el interés social fuera de las plataformas digitales y tras movilizaciones previas de mayor escala. (Mejorada con IA)
El evento convocado por jóvenes para exigir estrategias de seguridad registró una baja participación, lo que resalta las dificultades de sostener el interés social fuera de las plataformas digitales y tras movilizaciones previas de mayor escala. (Mejorada con IA)

El contraste es inevitable. El 15 de noviembre de 2025, el colectivo Generación Z México protagonizó una de las movilizaciones juveniles más comentadas de los últimos años en la Ciudad de México, con una asistencia de alrededor de 17 mil personas según cifras del gobierno capitalino. Este domingo 19 de abril de 2026, la misma convocatoria reunió a apenas 30 participantes.

La marcha arrancó a las 11:00 horas desde el Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo capitalino, recorriendo vialidades principales del centro histórico con consignas como “Sin seguridad no habrá Mundial”.

La marcha tuvo muy poca convocatoria
El cierre temporal de calles principales durante la movilización contrasta con la notable disminución de participantes respecto a eventos anteriores, impulsando un debate sobre la continuidad del activismo de la Generación Z en las calles. Crédito: Diego Alva/Infobae México

Qué exige la Generación Z en las calles

Entre pancartas y consignas, los cerca de 30 asistentes plantearon una lista de demandas que, según ellos, buscan atender las problemáticas de seguridad del país:

  • Un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas
  • Operativos coordinados con fuerzas federales
  • Mayor presencia de seguridad en distintas regiones
  • Transparencia en los resultados de las estrategias de seguridad
  • Un México sin corrupción ni homicidios

Las exigencias, amplias en alcance y sin propuestas concretas de implementación, fueron coreadas por un puñado de jóvenes —y algunos no tan jóvenes— en el trayecto entre el Monumento a la Revolución y el Zócalo capitalino.

Una movilización que perdió fuerza en pocos meses

El declive en la convocatoria no es nuevo. El pasado 13 de diciembre de 2025, una protesta similar del mismo colectivo reunió a cerca de 150 personas, ya una cifra considerablemente menor al pico de noviembre. La jornada de hoy representa el punto más bajo registrado hasta ahora.

El fenómeno plantea preguntas sobre la capacidad de los movimientos juveniles organizados en redes sociales para sostener su impulso más allá del momento viral. La Generación Z, también conocida como centennials, agrupa a personas nacidas entre 1997 y 2012, con edades de entre 14 y 29 años en 2026, una generación que creció con internet pero que enfrenta el reto de traducir la indignación digital en movilización sostenida en las calles.

Marcha de la Generación Z: horarios, rutas y cierres viales este 14 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro, Mario Jasso
Marcha del 14 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro, Mario Jasso

Afectaciones viales en el centro de CDMX

Por el recorrido de la marcha entre el Monumento a la Revolución y el Zócalo, las autoridades prevén afectaciones a la circulación vehicular en vialidades del primer cuadro de la ciudad durante varias horas este domingo.

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