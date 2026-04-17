Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: evita multas este 18 de abril

Que un carro circule o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa. (Infobae/Jovani Pérez)

No solo entre semana, también los sábados es efectivo el programa de restricción vehicular del Hoy No Circula en la zona metropolitana del Valle de México. Por ello es importante que sepas qué automóviles pueden circular este 18 de abril, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad.

La aplicación del Hoy No Circula ya es una constante para capitalinos y mexiquenses, quienes han sido partícipes de este programa de restricción vehicular por más de 30 años, mientras que su versión sabatina casi cumple15 años desde su implementación.

El programa tiene como meta reducir los niveles de contaminación ambiental en en la Ciudad de México y el Estado de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de coches entre semana y fines de semana.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación de este programa sabatino en la capital y la entidad mexiquense es un poco distinta al que se usa entre semana.

Que un automóvil pueda circular o no en sábado en el Valle de México depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Hoy No Circula Sabatino para este 18 de abril:

Automóviles con Holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea impar.

Es importante mencionar que no circulan los vehículos con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el dígito de su placa.

Al igual que de lunes a viernes, los coches con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se dijo anteriormente, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los vehículos con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los automóviles con holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener un quinto sábado, ese día la restricción alcanzará solo a los carros con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los vehículos, incluidos aquellos que cuenten holograma 1, quedan exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún carro es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende el programa de Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

En contraste, la CAMe también puede llegar a aplicar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto ocasionado principalmente por la mala calidad del aire en zona metropolitana.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último número de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

En la zona metropolitana se tiene que verificar el coche dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

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