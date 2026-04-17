México

Cuál es el precio de las monedas de oro y plata este 17 de abril

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Guardar
El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)
El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Cuando se trata de invertir, una de las opciones más practicadas es la adquisición de monedas de oro y plata, dos metales preciosos cuyo valor regularmente incrementa con el tiempo.

El costo de estas piezas cambia cotidianamente, principalmente por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio del dólar; incluso en cada vendedor autorizado de las monedas le pone su precio.

Es por eso que si se tiene en mente comprar, o incluso vender, una de estas piezas es importante mantenerse actualizado en cuanto a su valor. Estos son los de este viernes 17 de abril.

Centenarios y onzas

El Banco de México (Banxico) publica una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas Instituciones cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el valor en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.395 pesos en compra y 1.575 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 91.200 pesos en compra y 104.200 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 90.958 pesos en compra y 113.068 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 18.199 pesos en compra y 22.621 pesos en venta

Azteca de oro: 36.398 pesos la compra y 45.241 pesos la venta

Onza de Plata: 1760.9 pesos la venta y 1257.9 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 110.170 pesos la venta

Onza de plata: 1711 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, tienes que saber que hay una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que varían dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Centenario de Oro en MéxicoPrecio de la Onza de Plata en MéxicoFinanzasEconomíaMéxico-noticiasÚltimas actualizacionesPrecio Monedas Mexicanas

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX hoy 17 de abril? Suspenden servicio del MB en Reforma

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX hoy 17 de abril? Suspenden servicio del MB en Reforma

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: evita multas este 18 de abril

Que un carro pueda circular o no en sábado en el Valle de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: evita multas este 18 de abril

Lucero y Mijares reafirman su conexión con un emotivo dueto en el Auditorio Nacional: “Te quiero muchísimo”

El encuentro sobre el escenario no solo celebró la carrera de Mijares, también recordó la historia que ambos construyeron desde que se conocieron a finales de los 80

Lucero y Mijares reafirman su conexión con un emotivo dueto en el Auditorio Nacional: “Te quiero muchísimo”

Cruz Azul vs Tijuana, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026

La Máquina llega en la parte alta de la tabla, mientras Xolos pelea por mantenerse en zona de clasificación

Cruz Azul vs Tijuana, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026

Defensa identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales entre 2012 y 2018, según documentos de Guacamaya Leaks

Una investigación interna de la Sedena reveló que 3,968 militares, evaluados entre 2012 y 2020, podrían haber estado relacionados con la delincuencia organizada, según una tesis hackeada por el colectivo Guacamaya

Defensa identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales entre 2012 y 2018, según documentos de Guacamaya Leaks
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales entre 2012 y 2018, según documentos de Guacamaya Leaks

Defensa identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales entre 2012 y 2018, según documentos de Guacamaya Leaks

Detienen con armas y droga a tres presuntos integrantes de “La Unión Tepito” tras operativo en la colonia Anáhuac de la CDMX

Dos adolescentes son rescatados tras intento de reclutamiento criminal en Jalisco

Desmantelan 50 cámaras de videovigilancia usadas por el crimen organizado en Tabasco

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

ENTRETENIMIENTO

Lucero y Mijares reafirman su conexión con un emotivo dueto en el Auditorio Nacional: “Te quiero muchísimo”

Lucero y Mijares reafirman su conexión con un emotivo dueto en el Auditorio Nacional: “Te quiero muchísimo”

Dagna Mata revela quién estuvo detrás de su look en el video ‘Un Vals’ de Christian Nodal

Nace la hija de Antonio Rosique y Michelle Saide: así dio la noticia el conductor de ‘Exatlón México’

Rumores de separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar centran la atención en un supuesto acuerdo prenupcial

¿Lo confirmó? Loreto Peralta reacciona a rumores que la vinculan con explícita canción de Ca7riel y Paco Amoroso

DEPORTES

UFC Fight Night, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la pelea de Burns vs Malott

UFC Fight Night, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la pelea de Burns vs Malott

¿Estados Unidos podría quedarse sin DT para el Mundial 2026? Su estratega estaría en la mira del Real Madrid

Panadería en CDMX se vuelve viral al presentar sus ‘conchas mundialistas’ inspiradas en el trofeo del Mundial 2026

Cruz Azul vs Tijuana, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026

Santiago López, canterano de Pumas, llega al Atlético Ottawa para pelear un lugar al Mundial 2026 con Canadá