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Esta es la nueva ruta de RTP en Tlalpan que llegará a Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX

Semovi puso en marcha la prueba piloto de la ruta que beneficiará a los habitantes del sur de la capital

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Esta es la nueva ruta de RTP que conectará con la Línea 3 del Metro CDMX (X/ @RTP_CiudadDeMex)
Esta es la nueva ruta de RTP que conectará con la Línea 3 del Metro CDMX (X/ @RTP_CiudadDeMex)

Una nueva alternativa de transporte público llega al sur de la Ciudad de México con el arranque de la prueba piloto de la ruta “119A” de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), la cual conectará a la colonia Popular Santa Teresa con la estación Universidad de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

El objetivo principal de esta medida es mejorar la conectividad en la alcaldía Tlalpan y brindar un servicio directo, accesible y seguro a miles de usuarios cada mes.

La Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) anunció la nueva ruta que facilitará el acceso a la Línea 3 del Metro CDMX, además, este corredor mejorará los traslados para estudiantes, trabajadores y habitantes de la zona. Con una extensión de 9.97 kilómetros, este servicio busca beneficiar a más de 33 mil 300 personas mensualmente, quienes ahora cuentan con una opción más eficiente para acceder a uno de los principales puntos de conexión y zonas universitarias del sur de la capital.

Recorrido y paradas de la nueva ruta RTP Tlalpan

(X/ @RTP_CiudadDeMex)
(X/ @RTP_CiudadDeMex)

La ruta 119A inicia operaciones en la colonia Popular Santa Teresa, situada en la alcaldía Tlalpan, y cubre un trayecto hasta el destino final en la estación Universidad. Se trata de un servicio expreso y directo, enfocado en cubrir la alta demanda de movilidad hacia el corredor universitario, facilitando los desplazamientos desde áreas periféricas al sur de la ciudad.

El recorrido abarca principalmente las vialidades y colonias más pobladas de la demarcación, priorizando la conexión entre puntos estratégicos para estudiantes y trabajadores. Estas son las características principales del trayecto:

  • Origen: Popular Santa Teresa, Tlalpan
  • Destino: Universidad, Línea 3 del Metro CDMX
  • Longitud: 9.97 kilómetros
  • Servicio expreso, sin desvíos intermedios principales

Horarios, frecuencia y costo del servicio RTP

En el paradero Universidad construirán el Cablebús y Trolebús (Infobae México/ Jaqueline Viedma)
La creación de la ruta 119A atiende la saturación que registran otros medios de transporte en el sur de la ciudad (Infobae México/ Jaqueline Viedma)

Durante la etapa de prueba, la ruta “119A” operará como servicio expreso, con horarios adaptados para cubrir las necesidades de los usuarios. El horario es de lunes a viernes de 05:00 a 23:00 horas, sábados de 06:00 a 22:00 y domingos y días festivos de 07:00 a 21:30 horas.

El periodo piloto se extiende por 60 días hábiles para evaluar y optimizar el funcionamiento del servicio, tomando en cuenta las experiencias y sugerencias de los pasajeros.

El costo del pasaje es fijo de $4.00 pesos por viaje y se podrá pagar exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), utilizada en toda la red pública de la Ciudad de México. Además, el servicio es gratuito para personas con discapacidad y adultos mayores que presenten la documentación requerida.

Beneficios para usuarios y movilidad en CDMX

La creación de la ruta 119A atiende la saturación que registran otros medios de transporte en el sur de la ciudad y representa un apoyo significativo para quienes dependen del transporte público para llegar a sus centros educativos y laborales. La conexión directa con el Metro Universidad fortalece la movilidad en un punto neurálgico para miles de habitantes de Tlalpan y colonias aledañas.

Con este nuevo servicio, RTP busca reducir desigualdades y ofrecer opciones dignas, accesibles y seguras a sectores históricamente rezagados en materia de movilidad. Así, la política pública de transporte apuntala el derecho a la movilidad y la mejora de las alternativas para desplazarse en la capital.

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