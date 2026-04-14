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Esta es la lista de alimentos en 2026 que empeoran el hígado graso y evitan que se pueda revertir

La restricción de estos alimentos determina la evolución de la esteatosis hepática y la posibilidad de restaurar la función normal del órgano

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Cómo aliviar los dolorosos síntomas del hígado graso como la inflamación, cansancio o molestia en el abdomen (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Cómo aliviar los dolorosos síntomas del hígado graso como la inflamación, cansancio o molestia en el abdomen (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El consumo de azúcares añadidos, carbohidratos refinados y grasas saturadas figura entre los principales factores que impiden revertir el hígado graso en 2026.

La restricción de estos alimentos, recomendada por AARP y la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, determina la evolución de la esteatosis hepática y la posibilidad de restaurar la función normal del órgano.

Los especialistas advierten que la persistencia de estos hábitos alimenticios acelera el proceso inflamatorio y obstaculiza la recuperación.

Los alimentos que agravan la esteatosis hepática

El listado actualizado en 2026 por AARP menciona que los alimentos más perjudiciales para el hígado graso incluyen refrescos, jugos industriales, bebidas energizantes, miel, jarabe de maíz de alta fructosa, pasteles y dulces.

La presencia de azúcares en estas opciones incrementa la resistencia a la insulina, lo que favorece la acumulación de grasa en el tejido hepático.

La Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos señala que los carbohidratos refinados como arroz blanco, pan blanco, pasta común y harinas refinadas también dificultan la reversión del hígado graso. El consumo regular de estos productos eleva la glucosa sanguínea y potencia la formación de triglicéridos en el hígado.

Ilustración digital de un hígado humano de color rojo anaranjado, mostrando múltiples acumulaciones de grasa amarilla sobre su superficie contra un fondo azul
Los alimentos que agravan la esteatosis hepática Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de AARP agrega que las grasas saturadas y trans presentes en carnes rojas grasas, vísceras, embutidos, mantequilla, queso alto en grasa y aceite de palma contribuyen a la inflamación hepática y al desarrollo de fibrosis.

Alimentos fritos, procesados y alcohol: un obstáculo para la recuperación

La ingesta de comida rápida, patatas fritas, snacks embolsados y alimentos precocinados incrementa la cantidad de grasas dañinas en la dieta y retrasa el proceso de reversión de la esteatosis.

Los expertos de AARP advierten que el consumo de estos productos está vinculado con mayor prevalencia de hígado graso en México y otros países.

El alcohol, en cualquiera de sus presentaciones, figura como una causa directa de daño hepático y debe eliminarse por completo de la dieta para quienes buscan recuperar la función hepática. Según AARP, la presencia de bebidas alcohólicas en el régimen alimenticio impide la regeneración celular y agrava el pronóstico.

Algunas frutas con alto contenido de fructosa como el mango, higos, dátiles y uvas, si bien son naturales, deben limitarse porque su exceso favorece la conversión de azúcares en grasa hepática.

Alimentos fritos, procesados y alcohol: un obstáculo para la recuperación (RS)
Alimentos fritos, procesados y alcohol: un obstáculo para la recuperación (RS)

Salsas comerciales, lácteos enteros y la dieta mediterránea

El hospital Sahyadri y la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos incluyen en su listado de alimentos a evitar las salsas comerciales como kétchup, mayonesa y aderezos altos en grasa, así como lácteos enteros como leche entera y crema.

El consumo de estos productos incrementa las grasas saturadas y trans en la dieta cotidiana.

Expertos recomiendan priorizar la dieta mediterránea para revertir el hígado graso. Este enfoque promueve alimentos ricos en fibra, grasas insaturadas y bajo contenido de azúcares, lo que favorece la reducción de la inflamación y la acumulación de grasa en el hígado.

Un dato de AARP indica que la eliminación de estos alimentos puede marcar la diferencia en la recuperación: “La eliminación de azúcares y grasas procesadas es esencial para que el hígado recupere su función”, afirman los especialistas de la organización.

El control del hígado graso depende de la exclusión de azúcares añadidos, carbohidratos refinados, grasas saturadas, alcohol y alimentos ultraprocesados. La evidencia médica en 2026 respalda la necesidad de modificar estos hábitos para prevenir complicaciones como la fibrosis y la cirrosis.

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