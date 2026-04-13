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Precio del dólar hoy 13 de abril en México: el peso mexicano entre las divisas más afectadas tras incertidumbre en el Estrecho de Ormuz

Este es el comportamiento de la moneda estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Conoce cómo se cotiza el dólar en México este lunes 13 de abril del 2026. (REUTERS/Yuriko Nakao)
Conoce cómo se cotiza el dólar en México este lunes 13 de abril del 2026. (REUTERS/Yuriko Nakao)

El arranque de la semana muestra un panorama de renovada tensión en los mercados, luego de que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán derivaron en nuevas amenazas del presidente Donald Trump sobre el Estrecho de Ormuz, lo que elevó la percepción de riesgo geopolítico en Medio Oriente.

Durante la sesión overnight, la cotización del dólar frente al peso mexicano registró un mínimo de $17.34 y un máximo de $17.44 en el mercado spot. Sin embargo, al inicio de la sesión americana, la divisa local inicia la semana a la baja y se ubica en el quinto lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al billete verde, según el Grupo Financiero Monex.

En este contexto, el tipo de cambio USD/MXN presenta sesgo alcista. Tras la apertura de los mercados, el dólar estadounidense se paga al inicio de este lunes 13 de abril a 17,35 pesos mexicanos en promedio, lo que supone un alza de 0,29% respecto a los 17,30 pesos de la sesión previa, según cifras de Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar acumula una baja de 2,32% frente al peso mexicano y, en el balance anual, aún mantiene una disminución de 10,63%.

Con el dato de hoy, el tipo de cambio frena la racha negativa de cinco jornadas consecutivas en descenso. En tanto, la volatilidad semanal se encuentra algo por debajo del promedio anual, reflejando un periodo de mayor estabilidad en la cotización reciente.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

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El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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