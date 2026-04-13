México

Asesinan a exalcalde Francisco Gijón durante evento en San Miguel del Puerto, Oaxaca

El ataque ocurrió este domingo durante una convivencia en el centro del municipio; autoridades estatales iniciaron diligencias y no reportan detenidos

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Francisco Fidel Gijón Vásquez gobernó San Miguel del Puerto en dos ocasiones: de 2005 a 2007 y de 2014 a 2016, bajo el sistema de elección por usos y costumbres. (Crédito: especial | imagen ilustrativa)
Francisco Fidel Gijón Vásquez gobernó San Miguel del Puerto en dos ocasiones: de 2005 a 2007 y de 2014 a 2016, bajo el sistema de elección por usos y costumbres. (Crédito: especial | imagen ilustrativa)

Francisco Fidel Gijón Vásquez, quien se desempeñó como presidente municipal de San Miguel del Puerto en dos periodos, fue privado de la vida la tarde de este domingo en esa localidad de la región de la Costa, en Oaxaca.

Los primeros informes señalan que el ataque se registró durante una convivencia realizada en el centro del municipio, cuando personas armadas abrieron fuego contra el exfuncionario, provocando su muerte en el lugar.

Tras los disparos, asistentes al evento intentaron brindarle auxilio, aunque ya no presentaba signos vitales. La situación generó la movilización de elementos de seguridad municipal, quienes aseguraron la zona en espera de personal ministerial.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca acudieron para iniciar las diligencias correspondientes, recabar indicios y tomar declaraciones de posibles testigos.

Hasta el cierre de esta nota informativa no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una línea clara de investigación, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque.

Dos veces presidente municipal

Francisco Gijón nació el 28 de septiembre de 1973 en San Miguel del Puerto. Contaba con formación técnica en mecánica automotriz y ocupó la presidencia municipal en dos administraciones, de 2005 a 2007 y de 2014 a 2016, bajo el sistema de elección por usos y costumbres.

Su asesinato se suma a una serie de hechos violentos registrados en los últimos años contra autoridades municipales en Oaxaca, donde distintos ediles en funciones o exfuncionarios han sido atacados en diferentes regiones del estado.

Entre los casos recientes se encuentra el de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, asesinada en junio de 2025 al interior de la sede del ayuntamiento.

También se registró el homicidio de Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, en mayo del mismo año, así como el de Francisco Román Ruiz Bohórquez, edil de Candelaria Loxicha, atacado en octubre de 2024 dentro de su domicilio.

En marzo de 2024 fue asesinado Joaquín Martínez López, presidente municipal de Chahuites, en otro hecho violento ocurrido en el estado.

Las investigaciones sobre el caso de Gijón Vásquez continúan en curso, mientras las autoridades estatales mantienen la recopilación de información en la zona del ataque.

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