Hallan cinco cuerpos con huellas de violencia dentro de una vivienda en Colima

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Camelinas. (Crédito: especial | imagen ilustrativa)

La noche de este sábado, autoridades de Colima localizaron al menos cinco cuerpos con signos de violencia al interior de una vivienda en el municipio de Manzanillo, luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes del inmueble.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Camelinas, en las inmediaciones de la carretera Manzanillo-Cihuatlán. De acuerdo con reportes de medios locales, habitantes de la zona dieron aviso al número de emergencias 911, lo que derivó en la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Al ingresar al lugar, los agentes encontraron los cuerpos y procedieron a resguardar el área. Posteriormente, personal forense realizó el levantamiento y traslado de las víctimas al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los análisis correspondientes para su identificación.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas localizadas ni han precisado cuánto tiempo permanecieron en el inmueble. Tampoco se ha informado de manera oficial la causa de muerte.

El domicilio donde ocurrieron los hechos se ubica en la calle Isla María Cleofás, según los reportes locales. La zona fue acordonada mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales.

Episodios violentos en la entidad

Este caso se suma a una serie de episodios violentos registrados recientemente en la entidad. Colima ha enfrentado un incremento en delitos de alto impacto, en un contexto marcado por disputas entre grupos criminales por el control territorial.

El estado es considerado un punto estratégico debido al puerto de Manzanillo, que funciona como una de las principales vías para el movimiento de mercancías, incluidas sustancias ilícitas y precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas.

El pasado 31 de marzo, autoridades de Colima informaron sobre la detención de Héctor Manuel “N”, un hombre de 49 años de edad conocido con el sobrenombre El Bolillo y quien es señalado como posible generador de violencia en la entidad, además de que estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. (Crédito: SSP Colima)

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta finales de febrero la entidad acumulaba 60 casos de homicidio doloso en lo que va del año, una cifra superior al promedio nacional, que se ubicaba en 42.69.

Las autoridades estatales y federales mantienen operativos en la región, mientras continúan las investigaciones en torno al hallazgo de estos cuerpos.

Operativos contra delitos de alto impacto

Este caso se presenta en un contexto de operativos recientes en la entidad enfocados en el combate a delitos de alto impacto. De acuerdo con información presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de marzo de 2026 fueron detenidas 2 mil 790 personas en Colima por diversos ilícitos.

En ese mismo periodo, autoridades reportaron el aseguramiento de más de 4.5 toneladas de droga, así como armas de fuego y cartuchos. Entre los detenidos se encuentran presuntos responsables de delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Uno de los operativos relevantes se llevó a cabo en el municipio de Villa de Álvarez, donde fue detenido el presunto líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas, junto con otros cinco integrantes. En esa acción se aseguraron 271 kilogramos de fentanilo, equivalentes a millones de dosis, así como dos inmuebles utilizados para su almacenamiento.

Además, en acciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina en Manzanillo, se interceptaron embarcaciones con tripulantes extranjeros y se aseguraron cargamentos de cocaína que, en conjunto, superan varias toneladas. En otro operativo, a la altura de la Isla Clarión, fueron decomisados más de 4 mil 700 kilogramos de esta sustancia.

Las autoridades también informaron sobre aseguramientos acumulados de más de 60 toneladas de cocaína en altamar, así como la ejecución de cateos en Colima y Tecomán que permitieron incautar más de 325 mil litros de hidrocarburos.

En paralelo, se reportó el aseguramiento de más de 22 toneladas y diversos volúmenes de sustancias químicas utilizadas en la elaboración de metanfetaminas.