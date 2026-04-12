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Exatlón México: por qué no habrá eliminación este domingo 12 de abril

El programa tuvo un cambio de dinámica y se jugaron tres supervivencias en la semana

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Hombre con camiseta azul de Exatlón y shorts azules corriendo en un circuito de tierra. Al fondo, una estructura de metal amarilla grande y vegetación
Leo de Exatlón México realiza un esfuerzo impresionante durante un desafío previo a la reconocida Villa 360 (Facebook/ExatlonMx)

Este domingo, Exatlón México suspende la eliminación habitual y en su lugar ofrece uno de los premios más grandes de la temporada.

Desde el jueves está confirmado que nadie sale eliminado hoy 12 de abril.

La decisión responde a una modificación en el calendario anunciada en el capítulo más reciente, donde Antonio Rosique, conductor del programa, confirma que ningún atleta dejará la competencia en la semana veintiocho, de acuerdo con lo transmitido por Exatlón México.

¿Quién sale la siguiente semana?

La producción garantiza cinco duelos por la supervivencia a lo largo de la semana, con todas las mujeres en riesgo en la semana 30.

Rosique sorprendió al mostrar una faceta mucho más íntima.
Rosique sorprendió al mostrar una faceta mucho más íntima. (Exatlón México, Facebook)

El formato establece que si un equipo logra una barrida en la serie, se salva por completo; si pierde al menos un duelo, al menos una mujer de ese equipo queda instalada para el duelo de eliminación, que ocurrirá hasta la semana veintinueve.

Durante el episodio, Rosique señala: “Este domingo nadie se despide.

Pase lo que pase, todos avanzaremos juntos a la semana veintinueve”.

El calendario especial se explica como parte del cierre de temporada y la entrega de uno de los premios más esperados.

Las atletas rojas asumen la presión extra, pues ya hay una mujer de su equipo asegurada en la próxima eliminación.

Semana sin despedidas, mujeres bajo presión

El equipo azul se impone en el primer duelo de la serie por la supervivencia, colocando a las rojas en desventaja en la batalla por evitar el duelo de eliminación.

La dinámica de cinco enfrentamientos consecutivos se mantiene hasta la próxima semana, mientras la eliminación queda suspendida hasta nuevo aviso.

El ajuste en la competencia permite a quienes enfrentan lesiones, como Valery Carranza, disponer de algunos días adicionales para recuperarse.

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

El propio equipo azul reconoce que perder integrantes multiplica el desgaste y la cantidad de carreras necesarias para mantenerse en la competencia.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega
  • Karol Rojas
  • Benyamin Saracho

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas
  • Valery Carranza
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Horarios de transmisión:
    • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
    • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Resumen semanal de Exatlón México

Mujer atlética con uniforme rojo en un obstáculo circular azul y amarillo, pedaleando con manos y pies. Fondo de vegetación y estructuras de Exatlón México
Aparentemente el equipo azul resultaría victorioso en la primera supervivencia (FB/ExatlonMX)
  • El domingo 5 de abril, Koke Guerrero (Equipo Azul) resulta eliminado tras perder un duelo contra Adrián Leo, quien además gana el Power Token varonil de la semana. Karol Rojas recibe el Power Token femenil.
  • El Equipo Azul sufre la baja de uno de sus atletas más destacados, mientras que el Equipo Rojo mantiene su plantilla completa tras imponerse en la batalla por la supervivencia.
  • El 6 de abril, la Villa 360 se disputa con intensidad, marcando un punto clave en la semana para ambos equipos.
  • El 7 de abril se realiza el Duelo de los Enigmas, donde los equipos buscan ventajas estratégicas para la segunda mitad de la semana.
  • El 8 de abril, la serie por la Supervivencia cambia de formato: el equipo perdedor debe enviar automáticamente a una mujer al duelo de eliminación del fin de semana.
  • El Equipo Azul gana la Batalla por la Supervivencia, cortando una racha negativa y asegurando que ninguna de sus integrantes vaya a eliminación inmediata, mientras el Equipo Rojo debe elegir a una atleta para el duelo eliminatorio.
  • Los episodios reflejan un cierre de temporada con mayor presión, cambios de estrategia y enfrentamientos decisivos rumbo a la gran final.

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