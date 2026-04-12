Defienden a mexicanos ante redadas de ICE, gobernador de Pennsylvania les pone alto

Un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en enero de 2026 dejó a seis jóvenes ciudadanos estadounidenses en Donna, Texas, enfrentando la separación familiar y el peso de nuevas responsabilidades desde muy temprano. (Infobae-Jesúe Abraham )

En un momento en que las redadas migratorias del Immigration and Customs Enforcement (ICE) generan miedo en comunidades latinas de todo Estados Unidos, el gobernador demócrata de Pennsylvania, Josh Shapiro, fue categórico en su entrevista con N+: su estado no tolerará esas tácticas y ya se lo dejó claro a las autoridades federales.

“Detener a la gente y pedirle sus documentos solo por hablar con acento o por tener la piel más morena que la mía es simplemente contra la ley", afirmó Shapiro, quien se postula a la reelección y es señalado como uno de los posibles aspirantes demócratas a la presidencia en 2028.

Pennsylvania como escudo: sin ICE, sin miedo

Shapiro explicó que ha trabajado directamente con las fuerzas del orden estatales para que las tácticas del ICE no lleguen a Pennsylvania. Su argumento no es solo humanitario, sino legal y estratégico:

Las redadas destruyen la confianza entre las comunidades y las autoridades locales.

Violan derechos constitucionales fundamentales de ciudadanos que respetan la ley.

Afectan directamente la seguridad pública, porque la gente deja de reportar crímenes por miedo a ser detenida.

“No toleraremos esa ilegalidad. Si el ICE intenta hacer eso aquí, tendrá oposición de mi parte y de las fuerzas del orden estatales. Y hasta ahora les hemos dejado muy claro que no traigan eso acá, y no lo han hecho.”

REUTERS/Brendan McDermid

600,000 latinos en juego —y Shapiro lo sabe

Pennsylvania tiene alrededor de 600 mil latinos elegibles para votar, una cifra que ningún político en ese estado puede ignorar. Shapiro reconoció que pasa tiempo significativo en comunidades puertorriqueñas, dominicanas, mexicanas y sudamericanas, y que el mensaje que recibe es consistente:

Buenas escuelas y comunidades seguras

Costos más bajos y oportunidades de empleo reales

Protección frente a políticas federales que los criminalizan

Para el gobernador, conectar con el voto latino no es solo cuestión de retórica: es una prioridad política concreta de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

Trump, la guerra y el caos: sin filtro

Shapiro no se guardó nada respecto a la política exterior de la administración Trump. Criticó duramente la decisión de involucrarse militarmente en el conflicto con Irán, señalando que el bloqueo del Estrecho de Ormuz ya está impactando los precios de la gasolina en Pennsylvania —por encima de los cuatro dólares por galón— y que eso golpea directamente a familias y pequeñas empresas.

“Trump y su mano derecha son como dos niños de 8 años jugando con soldaditos de juguete. No creo que sepan lo que están haciendo.”

La intervención en el conflicto con Irán y las consecuencias económicas del cierre del Estrecho de Ormuz motivaron críticas sobre la toma de decisiones del actual gobierno en temas internacionales y sus efectos locales EFE/YURI GRIPAS

¿Candidato en 2028? Por ahora, no

Ante la pregunta directa sobre una posible candidatura presidencial, Shapiro esquivó sin cerrar la puerta del todo: dijo estar enfocado únicamente en su reelección y en convertir las elecciones de medio término en un referéndum nacional contra lo que llama el “caos, la crueldad y la corrupción” de Trump. Un no por ahora —y un quizás que muchos en el Partido Demócrata ya están leyendo entre líneas.