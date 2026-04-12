México

Con el uso de palos y piedras: arrestan a dos hombres que liberaron a dos detenidos en Chiapas

Los hechos ocurrieron en octubre pasado en la comandancia de Seguridad Pública Municipal de Jitotol

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Dos detenidos en Chiapas por motín
Foto: Fiscalía Chiapas

Dos hombres fueron arrestados por su probable responsabilidad en el delito de motín luego de que habrían liberado a dos personas que se encontraban detenidas en el municipio de Jitotol.

Su captura se llevó a cabo durante una intervención coordinada por elementos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

El despliegue permitió la captura de los dos individuos, identificados como Salvador “N” y Enrique “N”, señalados como presuntos partícipes en el delito de motín.

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron el 26 de octubre de 2025, cuando un grupo de personas armadas con palos y piedras irrumpió en la comandancia municipal de Seguridad Pública Municipal. La acción tuvo como objetivo la liberación de dos detenidos, quienes lograron salir de las instalaciones mientras el grupo huía del lugar.

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, los ahora aprehendidos habrían liderado la irrupción junto a otras personas aún no identificadas. Tras la fuga, las autoridades desplegaron un operativo que culminó con la detención de los señalados, quienes fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente.

Las autoridades informaron que los acusados permanecen bajo custodia mientras un juez determina el curso de su situación legal. La acusación principal radica en el agravio a la seguridad pública, al haber provocado una alteración del orden y facilitar la evasión de personas bajo arresto.

Arrestan a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Dos hombres de origen extranjero fueron detenidos con armas y drogas el pasado 31 de marzo en el municipio de Tapachula, Chiapas, tras ser identificados como presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala.

En la intervención realizada por la Guardia Estatal Preventiva, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía del Estado, los elementos hallaron mil bolsitas de polvo blanco granulado con características de piedra (crack), así como 200 dosis de hierba seca tipo marihuana y un revólver calibre .44 abastecido.

Los detenidos, identificados como Juan “N” de Venezuela y Enrique “N” de Guatemala, circulaban por la 20 Avenida Norte y 5ta Calle Poniente, a la altura del Malecón, cuando fueron localizados durante patrullajes preventivos.

Dos detenidos del Cártel de Chiapas y Guatemala
Foto: Fiscalía de Chiapas

Las autoridades detallan que ambos extranjeros manifestaron pertenecer al grupo criminal Cártel de Chiapas y Guatemala. La dependencia estatal afirma que esta organización opera en diversas zonas del estado y mantiene vínculos, por estructura delincuencial, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La estructura y acciones recientes contra el Cártel de Chiapas y Guatemala

La detención de estos dos extranjeros se suma a otra acción ocurrida el pasado 4 de febrero, cuando autoridades estatales capturaron a Hugo “N”, alias “El Espíritu”, quien habría operado como jefe de plaza de la organización en el municipio de Ocozocoautla.

Este operativo, a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, culminó con la detención de “El Espíritu” y tres personas más tras un intento de secuestro.

Aparicio Avendaño indicó que la captura de “El Espíritu” debilita la estructura de distribución de drogas en municipios como Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla y Ocuilapa. El funcionario aseguró que Hugo “N” era un objetivo nacional, incluido en la Mesa de Seguridad y Paz de Chiapas, ya que las autoridades lo consideran uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

Cae "El Espíritu", jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala
Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Cabe señalar que el Cártel de Chiapas y Guatemala opera bajo el mando de Juan Manuel Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, quien mantiene nexos con el CJNG.

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