México

Sarampión en México: ¿Cuántos casos confirmados continúan activos en el país?

El sector más afectado corresponde a niñas y niños de entre 1 y 4 años, con 2 mil 17 casos

Primer plano de dos brazos con la piel cubierta de numerosas manchas rojas y elevadas, características de una erupción cutánea o sarampión.
Sarampión en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud dio a conocer las cifra de contagios acumulados confirmados de sarampión en el país. De acuerdo al informe con corte al 10 de abril, se registraron 15 mil 613 transmisiones, lo que refleja un incremento en diversas regiones de México.

El sector más afectado corresponde a niñas y niños de entre 1 y 4 años, con 2 mil 17 casos. Le siguen las personas de 25 a 29 años, con mil 842, e infantes de 5 a 9 años, con mil 774. Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se presenta en menores de un año, con 76.43 incidencias por cada 100 mil habitantes.

La enfermedad se ha extendido a 466 municipios, donde se concentra la mayoría de los contagios, evidenciando un panorama que continúa afectando a miles de personas en distintas entidades federativas.

Según el informe, durante la semana epidemiológica 14 de 2026 se acumularon 400 casos probables y 88 confirmados.

México ha implementado campañas de vacunación para frenar con la transmisión del sarampión.
México ha implementado campañas de vacunación para frenar con la transmisión del sarampión.

Defunciones por sarampión en México

Las autoridades sanitarias indicaron que, hasta ahora, se han registrado 36 fallecimientos vinculados al sarampión desde el inicio del brote en febrero del año pasado. De acuerdo con el informe oficial, las defunciones se han presentado en diez estados del país:

  • Chihuahua: 21
  • Jalisco: 5
  • Sonora: 1
  • Durango: 2
  • Michoacán: 1
  • Tlaxcala: 1
  • Ciudad de México: 2
  • Chiapas: 1
  • Guerrero: 1
  • Sinaloa: 1
Sarampión en México
Informe de sarampión en México con corte al 10 abril. (captura de pantalla)

Jornada de inmunización contra el sarampión en México

La Secretaría de Salud informó que del 12 de febrero de 2026 a finales de marzo, se aplicaron 17.2 millones de vacunas en distintas regiones del país, lo que ha contribuido a una reducción de transmisiones entre la población mexicana.

Número de dosis aplicadas por estado:

  • Ciudad de México: 2 millones 050 mil 431
  • Jalisco: 1 millón 346 mil 602
  • Puebla: 1 millón 221 mil 793
  • Veracruz: 1 millón 140 mil 186
  • Nuevo León: 1 millón 009 mil 141
  • Chiapas: 685 mil 508
  • Michoacán: 624 mil 108
  • Guanajuato: 596 mil 518
  • Sinaloa: 549 mil 318
  • Sonora: 531 mil 783
  • Tabasco: 498 mil 836
  • Tamaulipas: 457 mil 484
  • Baja California: 372 mil 676
  • Oaxaca: 371 mil 038
  • San Luis Potosí: 345 mil 667
  • Durango: 337 mil 271
  • Coahuila: 310 mil 521
  • Yucatán: 281 mil 165
  • Tlaxcala: 279 mil 987
  • Hidalgo: 274 mil 465
  • Quintana Roo: 262 mil 226
  • Guerrero: 261 mil 985
  • Querétaro: 250 mil 618
  • Morelos: 240 mil 061
  • Nayarit: 189 mil 240
  • Zacatecas: 151 mil 212
  • Aguascalientes: 118 mil 008
  • Chihuahua: 110 mil 259
  • Colima: 105 mil 265
  • Campeche: 101 mil 610
  • Baja California Sur: 53 mil 001

