México

Regreso de vacaciones: mochila cívica

Más allá de la congestión vehicular en este periodo de retorno a clases destaca la importancia de la prevención y el respeto a las normas de tránsito

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El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

El regreso a clases representa un desafío logístico y de convivencia para la infraestructura urbana y la cultura vial.

Más allá de la congestión vehicular, este periodo destaca la importancia de la prevención y el respeto a las normas de tránsito como garantes de la seguridad de las y los estudiantes en el espacio público.

En cada cruce peatonal y cada doble fila no solo está en juego la puntualidad, también la integridad física de las infancias y la calidad de la cultura cívica. Prevención y educación vial son entonces herramientas capaces de ordenar el caos.

Es aquí donde la responsabilidad individual adquiere dimensión social. Las prisas son históricamente el peor enemigo del volante, el detonante de maniobras bruscas; salir de casa con varios minutos de ventaja es un gesto de respeto hacia la colectividad que permite una conducción serena y reduce la probabilidad de incidentes evitables.

El actual ciclo escolar 2025-2026 arrancó el pasado lunes 1 de septiembre.
Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

Respetar los límites de velocidad en zonas escolares es innegociable. Enseñar a las y los niños a mirar a ambos lados, utilizar los pasos peatonales con rigor e interpretar la semaforización es sembrar conciencia preventiva.

La estrategia gubernamental ha dado un salto cualitativo con una infraestructura tecnológica sin precedentes. La “mochila cívica” incluye un componente de vigilancia robusto. La red de monitoreo del C5 cuenta con más de 26 mil cámaras tan solo en las inmediaciones de escuelas: 7 mil 881 en zonas de preescolar, 13 mil 218 en primarias y 5 mil 357 en secundarias.

Esta presencia no es solo disuasiva, sino operativa y reactiva, complementada con los botones de auxilio, el acceso inmediato a servicios de emergencia a través del 9-1-1, el 089 para denuncias anónimas, el *765 SOS Mujeres y la Línea Antiextorsión 55 5036 3301.

Cámaras y altavoces conectadas al C5 de la CDMX
Así lucen las cámaras de videovigilancia, altavoces y botones de auxilio. (C5 CDMX)

Sistema tecnológico enmarcado en la estrategia de seguridad alrededor de las escuelas impulsada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para garantizar trayectos libres de violencia y riesgos estructurales.

Al vigilar las zonas escolares de manera ininterrumpida se permite una atención inmediata ante cualquier incidente, desde un percance vial hasta situaciones de riesgo mayor. No obstante, la videovigilancia más sofisticada requiere el acompañamiento de una voluntad social de orden. El éxito del regreso a clases radica en la convergencia la inversión institucional en tecnología y el respeto ciudadano por las reglas de tránsito.

Así, la educación empezará antes de cruzar la puerta de la escuela.

* Dr. Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador C5 CDMX @guerrerochipres

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