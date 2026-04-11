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¿Qué pasó con “México, México”? El intento de RBD por dominar el Mundial que quedó en el olvido

El tema tenía todo para ser un himno, pero factores externos y competencia global frenaron su impacto

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El proyecto contaba con promoción masiva, pero no alcanzó el éxito de otros temas del grupo.
El proyecto contaba con promoción masiva, pero no alcanzó el éxito de otros temas del grupo.

En cada Copa del Mundo, el balón no es el único protagonista. La música también entra en competencia con artistas que buscan posicionar su tema como el más representativo del torneo. En ese escenario, la banda mexicana RBD intentó marcar territorio rumbo a Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 con una canción dedicada a la Selección Mexicana.

Durante mediados de la década del 2000, el panorama musical juvenil atravesaba una transición. Aunque agrupaciones como Timbiriche, Flans, OV7 y Kabah ya no dominaban las listas, el público seguía interesado en propuestas colectivas, pero con un enfoque más moderno. En ese contexto, RBD emergió como un fenómeno masivo gracias a su origen televisivo y su conexión con la audiencia joven.

Aprovechando ese impulso, la televisora Televisa decidió apostar por el grupo como representante musical del combinado nacional. Así nació “México, México”, una canción diseñada para acompañar el ambiente mundialista y conectar con la afición tricolor.

A pesar del impulso mediático, la canción no logró posicionarse como esperaban.
A pesar del impulso mediático, la canción no logró posicionarse como esperaban.

El tema fue interpretado principalmente por Anahí, Dulce María y Maite Perroni, mientras que Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann participaron en los coros, completando la alineación del grupo.

La iniciativa no se limitó a un sencillo. El proyecto creció hasta convertirse en un álbum completo con 12 canciones, donde “México, México” fungía como eje principal. El videoclip fue grabado en Puerto Vallarta y apostó por una atmósfera festiva, combinando escenas del grupo con imágenes de un encuentro entre México y Costa Rica, buscando transmitir entusiasmo y orgullo nacional.

El lanzamiento contó con una fuerte estrategia de promoción e incluso incluyó colaboraciones con artistas y agrupaciones como El Gran Silencio, Kumbia Kings y Juan Gabriel. Sin embargo, pese a la expectativa generada, el impacto no alcanzó las dimensiones esperadas.

“México, México”, no pegó cómo esperaban. La intención era posicionarla como el himno de la Selección Mexicana en campañas publicitarias y que trascendiera hasta convertirse en una referencia del torneo a nivel internacional, pero ese objetivo no se concretó.

Shakira dominó la escena musical del Mundial 2006, opacando propuestas como la de RBD con su impacto global y presencia internacional.
Shakira dominó la escena musical del Mundial 2006, opacando propuestas como la de RBD con su impacto global y presencia internacional.

Uno de los principales obstáculos fue la presencia de Shakira, quien dominó el panorama musical mundialista al adaptar su tema “Hips Don’t Lie” en la versión “Bamboo”, captando la atención global y desplazando otras propuestas.

A pesar de no alcanzar el éxito proyectado, el intento de RBD quedó como un reflejo de cómo la música y el futbol se entrelazan en cada Mundial, en una competencia paralela donde no siempre gana el favorito.

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