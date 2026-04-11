Créditos FONACOT 2026: ¿Qué pasa si no puedo pagar el préstamo que me hicieron?

Acreditados de FONACOT que pierden su empleo pueden acceder a descuentos de capital, condonación de intereses y plazos extendidos para liquidar su crédito. No obstante, dejar de pagar genera consecuencias como el registro negativo en buró de crédito y la transferencia de la deuda a despachos de cobranza, según el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT).
Si una persona con crédito FONACOT pierde su relación laboral y no puede cubrir las mensualidades, puede solicitar en sucursal planes especiales de apoyo. El incumplimiento de estos acuerdos implica que la deuda pase a cobranza externa, se generen intereses moratorios y el historial personal de crédito se vea afectado por los reportes a sociedades de información crediticia.
Cualquier proceso puede contemplar la cobertura de protección por pérdida de empleo, incapacidad, invalidez o fallecimiento. Una vez activado el seguro o plan de apoyo, un despacho externo inicia la recuperación de la deuda, añadiendo intereses moratorios y gastos de cobranza.
Esquemas de apoyo para acreditados desempleados
La institución dispone de tres esquemas principales para quienes no tienen empleo o presentan créditos vencidos:
- Plan 70/30: Permite liquidar el 70 % del adeudo en una sola exhibición; FONACOT condona el 30 % restante y todos los intereses generados. Aplica para quienes no tienen relación laboral y cuyo crédito tiene al menos 13 meses sin pago, o para personas en centros de trabajo no afiliados que deseen liquidar de una sola vez.
- Plan 20/20/20: El acreditado paga el 20 % de la deuda; el 80 % restante se reestructura a un plazo de hasta 20 meses sin intereses. Cada pago puntual otorga un descuento adicional del 20 % y condonación de intereses moratorios. Es exclusivo para quienes no tienen empleo activo o trabajan en empresas no afiliadas.
- Plan 50/50: Para créditos con más de tres años sin pago. Permite liquidar el 50 % en una sola exhibición y condona el 50 % restante junto con los intereses moratorios.
Para acceder a cualquier esquema, es indispensable acudir personalmente a una sucursal con identificación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente.
Consecuencias de incumplimiento
No mantener los pagos puede activar la cobertura de protección o el seguro, y la deuda se transfiere a un despacho de cobranza, que exige el monto pendiente junto con intereses y gastos de recuperación. El comportamiento de pago se reporta sistemáticamente a las sociedades de información crediticia.
Mantener un historial crediticio positivo depende de la regularización de los pagos. El incumplimiento puede limitar el acceso a futuros créditos, advierte el instituto.
Acudir a sucursal previene complicaciones adicionales y permite recibir asesoría personalizada sobre alternativas para liquidar la deuda.
Cómo solicitar un esquema de apoyo FONACOT
- Reúne los documentos requeridos: identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y comprobante de domicilio a tu nombre, reciente (agua, luz, predial, teléfono o estado de cuenta bancario).
- Acude a la sucursal FONACOT más cercana y solicita información sobre los esquemas disponibles para desempleados.
- Presenta tus documentos y expón tu situación actual de desempleo o relación laboral en empresa no afiliada.
- Elige el esquema que más se ajuste a tu situación (70/30, 20/20/20 o 50/50) junto con el asesor de la sucursal.
- Realiza el pago correspondiente en alguna de las instituciones bancarias autorizadas.
- Asegúrate de cubrir el importe exacto y dentro del plazo acordado para conservar el beneficio del descuento o condonación.
- Si cambiaste de trabajo, verifica si la nueva empresa está afiliada a FONACOT; de ser así, solicita que los descuentos se apliquen vía nómina. Si no está afiliada, acércate a sucursal para recibir alternativas de pago.
- Si tienes dudas o deseas hacer una denuncia sobre el servicio o el personal, comunícate al 55 8874 7474, 55 5265 7450 o al 800 FONACOT (3662268).