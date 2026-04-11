México

Créditos FONACOT 2026: ¿Qué pasa si no puedo pagar el préstamo que me hicieron?

Un esquema especial de la institución puede ayudarte a liquidar tu crédito bajo condiciones flexibles y conservar tu reputación crediticia

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Un hombre y una mujer sentados en una mesa de madera por la noche, observando la pantalla de una laptop. Hay papeles, una taza y una calculadora
El incumplimiento puede limitar el acceso a futuros créditos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acreditados de FONACOT que pierden su empleo pueden acceder a descuentos de capital, condonación de intereses y plazos extendidos para liquidar su crédito. No obstante, dejar de pagar genera consecuencias como el registro negativo en buró de crédito y la transferencia de la deuda a despachos de cobranza, según el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT).

Si una persona con crédito FONACOT pierde su relación laboral y no puede cubrir las mensualidades, puede solicitar en sucursal planes especiales de apoyo. El incumplimiento de estos acuerdos implica que la deuda pase a cobranza externa, se generen intereses moratorios y el historial personal de crédito se vea afectado por los reportes a sociedades de información crediticia.

Cualquier proceso puede contemplar la cobertura de protección por pérdida de empleo, incapacidad, invalidez o fallecimiento. Una vez activado el seguro o plan de apoyo, un despacho externo inicia la recuperación de la deuda, añadiendo intereses moratorios y gastos de cobranza.

Esquemas de apoyo para acreditados desempleados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Acudir a sucursal previene complicaciones adicionales y permite recibir asesoría personalizada sobre alternativas para liquidar la deuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución dispone de tres esquemas principales para quienes no tienen empleo o presentan créditos vencidos:

  • Plan 70/30: Permite liquidar el 70 % del adeudo en una sola exhibición; FONACOT condona el 30 % restante y todos los intereses generados. Aplica para quienes no tienen relación laboral y cuyo crédito tiene al menos 13 meses sin pago, o para personas en centros de trabajo no afiliados que deseen liquidar de una sola vez.
  • Plan 20/20/20: El acreditado paga el 20 % de la deuda; el 80 % restante se reestructura a un plazo de hasta 20 meses sin intereses. Cada pago puntual otorga un descuento adicional del 20 % y condonación de intereses moratorios. Es exclusivo para quienes no tienen empleo activo o trabajan en empresas no afiliadas.
  • Plan 50/50: Para créditos con más de tres años sin pago. Permite liquidar el 50 % en una sola exhibición y condona el 50 % restante junto con los intereses moratorios.

Para acceder a cualquier esquema, es indispensable acudir personalmente a una sucursal con identificación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente.

Consecuencias de incumplimiento

No mantener los pagos puede activar la cobertura de protección o el seguro, y la deuda se transfiere a un despacho de cobranza, que exige el monto pendiente junto con intereses y gastos de recuperación. El comportamiento de pago se reporta sistemáticamente a las sociedades de información crediticia.

Mantener un historial crediticio positivo depende de la regularización de los pagos. El incumplimiento puede limitar el acceso a futuros créditos, advierte el instituto.

Acudir a sucursal previene complicaciones adicionales y permite recibir asesoría personalizada sobre alternativas para liquidar la deuda.

Cómo solicitar un esquema de apoyo FONACOT

Mantener un historial crediticio positivo depende de la regularización de los pagos (Infobae)
Mantener un historial crediticio positivo depende de la regularización de los pagos (Infobae)

  • Reúne los documentos requeridos: identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y comprobante de domicilio a tu nombre, reciente (agua, luz, predial, teléfono o estado de cuenta bancario).
  • Acude a la sucursal FONACOT más cercana y solicita información sobre los esquemas disponibles para desempleados.
  • Presenta tus documentos y expón tu situación actual de desempleo o relación laboral en empresa no afiliada.
  • Elige el esquema que más se ajuste a tu situación (70/30, 20/20/20 o 50/50) junto con el asesor de la sucursal.
  • Realiza el pago correspondiente en alguna de las instituciones bancarias autorizadas.
  • Asegúrate de cubrir el importe exacto y dentro del plazo acordado para conservar el beneficio del descuento o condonación.
  • Si cambiaste de trabajo, verifica si la nueva empresa está afiliada a FONACOT; de ser así, solicita que los descuentos se apliquen vía nómina. Si no está afiliada, acércate a sucursal para recibir alternativas de pago.
  • Si tienes dudas o deseas hacer una denuncia sobre el servicio o el personal, comunícate al 55 8874 7474, 55 5265 7450 o al 800 FONACOT (3662268).

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