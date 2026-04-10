México

Video viral muestra a pescadores interactuando con tiburón ballena en costas Manzanillo

Estos animales son conocidos como el pez más grande del mundo, llegando a medir hasta 18 metros de longitud

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Pescadores nadan junto a tiburón ballena. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Pescadores nadan junto a tiburón ballena. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un grupo de pescadores vivió un momento inusual al encontrarse con un tiburón ballena en aguas del puerto de Manzanillo, donde incluso descendieron al mar para nadar junto al ejemplar y acariciarlo. El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales, generando asombro entre usuarios por la cercanía con el animal, considerado el pez más grande del mundo.

En las imágenes se observa a varios hombres interactuando directamente con el tiburón ballena, que nadaba de manera tranquila cerca de la superficie. Como era de esperarse, el clip se viralizó rápidamente y provocó opiniones divididas: mientras algunos internautas destacaron la experiencia como única, otros señalaron los riesgos de interferir con la fauna marina y la necesidad de respetar su espacio.

El tiburón ballena (Rhincodon typus) es una especie migratoria que habita en aguas cálidas de océanos tropicales y subtropicales. A pesar de su enorme tamaño, que puede superar los 10 metros de longitud, se trata de un animal inofensivo para los humanos. Su dieta se basa principalmente en plancton, pequeños peces y organismos microscópicos, los cuales filtra al nadar con la boca abierta.

Especialistas en biología marina señalan que estos animales son conocidos por su comportamiento dócil, lo que explica que en ocasiones permitan la cercanía de personas. Sin embargo, advierten que el contacto directo, como tocar o montar al ejemplar, puede alterar su comportamiento natural, generarles estrés e incluso causarles lesiones en la piel, la cual está cubierta por una capa protectora sensible.

Además, interactuar de manera imprudente con fauna silvestre también representa un riesgo para las personas. Aunque el tiburón ballena no es agresivo, su tamaño y fuerza pueden provocar accidentes involuntarios, especialmente en mar abierto.

En México, el tiburón ballena se encuentra protegido por diversas regulaciones ambientales que buscan preservar su población, ya que está catalogado como especie en peligro debido a factores como la pesca incidental, el turismo no regulado y la contaminación marina. Por ello, las autoridades y organizaciones ambientales recomiendan mantener una distancia prudente, evitar el contacto físico y observarlos únicamente bajo lineamientos establecidos.

Estos animales suelen ser reconocidos por su comportamiento dócil. Foto: (iStock)
Estos animales suelen ser reconocidos por su comportamiento dócil. Foto: (iStock)

El avistamiento de tiburones ballena en zonas como Manzanillo no es común, pero puede ocurrir debido a cambios en corrientes marinas o a la presencia de alimento en la zona. Estos encuentros suelen ser considerados eventos extraordinarios tanto para pescadores como para turistas.

El video, que continúa circulando en plataformas digitales, ha reavivado la conversación sobre la importancia de promover una interacción responsable con la vida marina. Expertos coinciden en que, si bien estos encuentros pueden ser fascinantes, deben realizarse bajo normas estrictas que prioricen la seguridad de las personas y, sobre todo, el bienestar de los animales.

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