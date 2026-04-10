Sheinbaum anuncia su primer viaje a Europa: se reunirá con mandatarios de Iberoamérica en Barcelona

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que realizará su primer viaje al continente europeo.
El próximo 18 de abril viajará hacia Barcelona, España, donde se reunirá con otros jefes de estado de Latinoamérica junto con el presidente de España, Pedro Sánchez.
“Es una reunión a la que me invitaron y ayer decidí que sí vamos a ir”, comentó la mandataria.
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