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Samuel García realiza gira en Asia: este fue su recorrido para fortalecer la relación diplomática internacional

Su viaje tuvo una duración de ocho días, donde visitó Japón y Corea del Sur

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Samuel García
Samuel García durante su gira en Asia. (Instagram/@samuel_garcias)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó una gira de aproximadamente ocho días por varios países de Asia durante el mes de abril, con la finalidad de fortalecer la política exterior y económica del estado.

“La gira se desarrollará a lo largo de una semana: de domingo a martes en Japón, y de miércoles a domingo en Corea del Sur”, publicó el Gobierno de la región.

Entre los objetivos planteados por el mandatario destacan impulsar la inversión, consolidar relaciones internacionales y generar nuevas oportunidades económicas para la entidad:

  • Fortalecer la atracción de financiamiento extranjero en Nuevo León.
  • Posicionar al estado a nivel internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
  • Promover el potencial turístico de la entidad
  • Consolidar y ampliar la inversión extranjera directa mediante reuniones con líderes empresariales y CEOs
  • Reforzar vínculos con empresas ya instaladas como Yasaki, Kia, Hyundai, Panasonic y Kawasaki
  • Impulsar nuevas inversiones y proyectos de expansión en el estado

Samuel García llega a Japón

El mandatario sostuvo reuniones con más de 30 empresas japonesas, buscando promover a la entidad como destino estratégico para la inversión. En la Embajada de México, destacó las condiciones económicas de la región e invitó a continuar invirtiendo.

Diversas compañías manifestaron interés en expandir operaciones, impulsadas por la infraestructura y el talento local. Se anunciaron inversiones por alrededor de 1.5 billones de dólares y la generación de hasta 8 mil empleos. También se reunió con representantes de Yazaki, Mitsubishi Electric, Nissan y Panasonic para fortalecer relaciones y explorar nuevas oportunidades.

“Hoy Nuevo León vive su mejor momento, somos sin duda primer lugar en todo América Latina en materia económica, en inversión, en empleo, en récords y eso me motiva a invitarlos a seguir invirtiendo, confiando y por supuesto, acompañarnos a Nuevo León”, destacó el Gobernador.

Samuel García
Samuel García a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Por otro lado, se reunió con directivos de la Selección de Japón para invitarlos al estado rumbo al Mundial 2026. Destacó el potencial de Monterrey como sede internacional, así como la importancia de fortalecer vínculos económicos y turísticos.

Asimismo, mantuvo una sesión con la princesa Hisako de Takamado, fortaleciendo los lazos diplomáticos y culturales.

“Hoy hemos invitado a la Princesa Takamado a presenciar el juego número 1000, entre Japón y Túnez, y sobre todo invitar a la familia Real con la excusa del Mundial pero también que ella nos ayude con su investidura para que las empresas de Japón le entren a Ponte Nuevo, Ponte Mundial, y podamos hacer muchas obras y causas como deporte y becas”, señaló.

El gobernador de Nuevo León cierra contratos con Corea del Sur

Samuel García, anunció desde Corea del Sur la formalización de una inversión adicional por 1,000 millones de pesos para el estado. El acuerdo fue logrado con la empresa Hyundai Mobis, lo que permitirá la expansión de sus operaciones en la entidad.

El financiamiento se enfocará en el desarrollo tecnológico del sector automotriz, incluyendo proyectos relacionados con autos autónomos, chips y componentes eléctricos. Además, se estima la generación de alrededor de 250 empleos directos en Nuevo León.

La empresa surcoreana, que ya cuenta con operaciones en Pesquería, puso en marcha sus actividades con una inversión inicial de 430 millones de dólares. Para 2025, la firma alcanzó una acumulación de 695 millones de dólares.

De la misma forma, dio a conocer el capital de 600 millones de dólares por parte de KIA en la región del Norte. Recursos que se destinarán a proyectos de sostenibilidad, nuevas líneas de producción y movilidad eléctrica.

Se prevé la generación de 300 empleos directos La inversión también incluye energía solar, tratamiento de agua y fortalecimiento de la planta, consolidando al estado como un polo automotriz e industrial clave en México.

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