Hepatitis C: Censida llama a realizarse pruebas de detección para prevenir riesgos

Recomiendan realizarse al menos una prueba de Hepatitis C en la vida. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Realizarse pruebas voluntarias de Hepatitis C es una medida clave para lograr una detección oportuna y prevenir complicaciones graves como la cirrosis o el cáncer de hígado, señaló el titular del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (Censida), Juan Luis Mosqueda Gómez.

El especialista explicó que organismos internacionales recomiendan que todas las personas mayores de 18 años se realicen al menos una prueba de Hepatitis C a lo largo de su vida, incluso si no presentan síntomas. Añadió que, al igual que otros estudios preventivos como los de glucosa, también es aconsejable considerar revisiones periódicas, especialmente en poblaciones con factores de riesgo.

Entre estos grupos se encuentran personas que han utilizado drogas inyectables, quienes han estado privadas de la libertad o en situación de calle, así como quienes viven con VIH, se han realizado tatuajes o perforaciones, o recibieron transfusiones sanguíneas antes de 1995, cuando no se realizaban pruebas sistemáticas para detectar este virus en la sangre.

Existen diferentes causas de esta enfermedad, aunque el contagio por virus es de las más conocidas. Foto: (iStock)

Mosqueda Gómez explicó que la hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener diversas causas, como el consumo de alcohol, ciertos medicamentos o enfermedades, aunque los virus son el origen más frecuente. En particular, el virus de la Hepatitis C es relevante porque puede provocar una infección crónica que, si no se atiende, persiste durante años y puede derivar en daños severos al hígado.

En México, menos del uno por ciento de la población padece Hepatitis C; sin embargo, el reto principal es detectar a tiempo los casos existentes. El funcionario destacó que actualmente existen tratamientos altamente eficaces que permiten la curación en más del 95 por ciento de los pacientes, con terapias que duran entre dos y tres meses.

Asimismo, subrayó que el país ha logrado avanzar en la implementación de un programa de acceso universal y gratuito al tratamiento, lo que permite que cualquier persona diagnosticada pueda recibir atención sin costo. Esto representa un paso importante en la eliminación de la enfermedad como problema de salud pública.

En cuanto a las formas de transmisión, detalló que la más común es el contacto con sangre contaminada, por ejemplo, al compartir jeringas o utilizar equipo no esterilizado en procedimientos como tatuajes, cirugías, servicios dentales o estéticos. También puede transmitirse por relaciones sexuales y, en menor medida, de madre a hijo durante el embarazo.

Detectar a tiempo la Hepatitis C puede evitar cirrosis y cáncer de hígado. Foto: (iStock)

En este sentido, la institución pone a disposición de la población diversos medios de contacto para brindar orientación, atención y seguimiento en materia de Hepatitis C y otras infecciones. Las personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico +52 (55) 1946 9772 o enviar un correo electrónico a hepatitisc@salud.gob.mx para recibir información especializada. Asimismo, cuentan con servicios presenciales en la Clínica Especializada Condesa, que ofrece atención de lunes a viernes en horarios matutinos y vespertinos, así como en la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa Dr. Jaime Sepúlveda Amor, con servicio en turno matutino. Ambas unidades cuentan con personal capacitado y líneas telefónicas adicionales para facilitar el acceso a los servicios de salud. Estos canales permiten a la ciudadanía resolver dudas, realizarse pruebas de detección y, en caso necesario, acceder a tratamiento oportuno y gratuito, fortaleciendo así la prevención y el control de enfermedades.

El titular de Censida enfatizó que la prevención y la información son fundamentales para reducir los contagios. Por ello, la institución impulsa la realización conjunta de pruebas de VIH, Hepatitis C y sífilis, incluso en personas que no presentan síntomas, como parte de una estrategia de detección integral.

Finalmente, destacó que en las unidades de primer nivel de atención ya se cuenta con pruebas rápidas de Hepatitis C. En caso de un resultado reactivo, se realiza una prueba confirmatoria mediante PCR, también sin costo, lo que facilita el diagnóstico temprano y el inicio oportuno del tratamiento.