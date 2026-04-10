Familia de “El Patrón” estaría buscando que su esposa le otorgue el perdón, pero ella se niega a una compensación económica

Mary Carmen Rodríguez Lucero y "El Patrón" sonrientes en una imagen del pasado, mientras su caso legal genera controversia por un acuerdo extrajudicial rechazado. (Instagram)

La situación judicial de Alberto “N”, también conocido como “El Patrón”, ha generado una intensa atención pública tras su detención por violencia familiar.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene al exluchador bajo custodia, mientras su entorno familiar intenta negociar un perdón con su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, para evitar que avance un proceso que podría derivar en una condena de hasta siete años de prisión.

El exluchador Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, permanece bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. (Alberto del Río: Instagram)

Fiscalía integra investigación y busca imputación por violencia familiar

La Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales formalizó la acusación tras recibir la ratificación de la denuncia y las pruebas aportadas por Rodríguez Lucero.

Entre los elementos presentados se incluyen evidencias de lesiones físicas y verbales sufridas en el domicilio de la pareja en Lomas del Tecnológico.

Las autoridades detuvieron a “El Patrón” en flagrancia y lo trasladaron al penal “La Pila”, donde permanece aislado de la población general. El expediente judicial documenta antecedentes de denuncias similares tanto en México como en Estados Unidos, aunque algunas de ellas fueron desestimadas, según la Fiscalía.

La legislación estatal tipifica la violencia familiar como un delito que puede ser sancionado con hasta siete años de prisión. Debido a la reincidencia y la gravedad de las acusaciones, el proceso se mantiene bajo vigilancia especial.

La Fiscalía aportó pruebas de lesiones físicas y verbales.

El acusado fue detenido en flagrancia en el domicilio familiar.

El expediente incluye antecedentes de denuncias en dos países.

La Fiscalía de San Luis Potosí mantiene bajo resguardo a Alberto 'El Patrón' tras ser denunciado por violencia familiar. (X/ @FiscaliaSLP)

Defensa busca acuerdo millonario; víctima rechaza compensación

La estrategia de la defensa ha sido buscar una salida alterna mediante un acuerdo extrajudicial, que incluiría un pago superior al millón de pesos para la denunciante. El periodista Lalo Carrillo indicó que esta vía permitiría a “El Patrón” evitar la cárcel, siempre que la víctima y el juez lo acepten.

Sin embargo, Mary Carmen Rodríguez Lucero ha descartado cualquier interés económico. “Para mí, no hay alguna cantidad que valga mi seguridad, mi vida, y lo que no quiero es que se me perjudique”, escribió la denunciante en mensajes leídos por Flor Rubio en televisión.

La víctima insiste en que su objetivo es garantizar su integridad y la de los hijos que tuvo con el exluchador, quienes, según ella, dependen únicamente de su padre.

La defensa ofrece más de un millón de pesos como reparación del daño.

La denunciante rechaza la compensación y exige justicia.

La familia del exluchador solicitó el perdón de la víctima.

Flor Rubio, conductora que mantiene comunicación con Rodríguez Lucero, confirmó que la petición de perdón fue transmitida, pero la afectada no ha aceptado, ya que su prioridad sigue siendo la seguridad y el proceso judicial.

La legislación estatal contempla penas de hasta siete años de prisión por violencia familiar, agravada por la reincidencia del acusado. (Captura de pantalla)

El juez decidirá si acepta el acuerdo o sigue el proceso penal

El futuro legal de Alberto “N” depende ahora de la decisión de la víctima y de la validación del juez. En caso de que se acepte el acuerdo extrajudicial, el exluchador podría recuperar la libertad y evitar una condena de cárcel.

De no prosperar el acuerdo, la causa continuará por la vía penal, exponiendo al acusado a una posible sentencia efectiva. Dada la gravedad de los hechos y los antecedentes, la autoridad judicial examinará si el esquema de reparación cumple con la protección debida a la víctima.