Sospechan de “goteras” en caso de hombre que murió en la calle tras beber con dos mujeres en un bar en CDMX

La escena del crimen fue acordonada por autoridades mientras Criminalística de la Sijín realizaba la inspección técnica a cadáver. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre de entre 55 y 60 años falleció en la colonia Doctores, en la calles Doctor Jiménez casi esquina con Doctor Lavista, tras abandonar un bar donde estuvo bebiendo algunaa horas acompañado por dos mujeres.

Los hechos se registraron la noche de este miércoles, a pocos metros del estacionamiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Testigos indican que la víctima, quien llevaba horas consumiendo bebidas alcohólicas en bares de la zona, se desplomó sobre la acera inmediatamente después de salir del establecimiento, mientras las mujeres que lo acompañaban abandonaron el lugar sin ser localizadas.

El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, boca arriba, junto a un bastón, un árbol y una carpa donde se vendían postres, en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. A pesar de la proximidad de la Agencia del Ministerio Público número 50, la llegada de peritos forenses y autoridades ministeriales se retrasaron porque el sitio carece de anfiteatro para el traslado inmediato de cadáveres. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirma que el hombre ya no presenta signos vitales al arribo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Sector Asturias y paramédicos, quienes cubren el cuerpo con una sábana ante la observación de vecinos y empleados de comercios cercanos.

La presunta causa de muerte se vincula al modus operandi conocido como “goteras”, en que mujeres en bares presuntamente suministran sustancias a hombres con el fin de robarles pertenencias, según refieren testigos presenciales. No obstante, la autoridad ministerial no descarta otras líneas de investigación hasta conocer el resultado de los análisis forenses que se realizarán al cuerpo para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Una mano delicadamente dispensa una gota de aceite dorado desde un gotero hacia un frasco de vidrio ámbar, resaltando la precisión en la aplicación de productos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La indagatoria se complica al no encontrarse indicios inmediatos de violencia física ni de robo, y porque las dos mujeres, posibles implicadas, se retiran de la escena sin ser identificadas. De acuerdo con vecinos y trabajadores del bar, la víctima permanece durante varias horas dentro de establecimientos de la zona consumiendo bebidas alcohólicas y posteriormente salió caminando con desesperación al sentirse mal físicamente.

Mientras las autoridades esperaron el arribo del equipo forense, el cadáver permaneció en el sitio. Durante ese lapso, un vecino colocó una veladora junto al cuerpo, mientras otros residentes y empleados del sector observaron la escena desde la distancia. Algunos trabajadores de la Fiscalía circulan en sus autos y solo ven el lugar sin intervenir.

El levantamiento del cuerpo se realizò minutos antes de las 22:00 horas, cuando finalmente arribaron peritos al cruce de Doctor Jiménez y Doctor Lavista. Debido a la falta de personal policial en ese momento, un vecino que se desempeña como albañil, junto con un fotógrafo, asiste a los peritos en la tarea de trasladar el cadáver hacia la camioneta oficial.

La investigación sigue abierta y las autoridades mantuvieron acordonada la zona en espera de los resultados del análisis forense y el desarrollo de las pesquisas para identificar a las mujeres involucradas y esclarecer el origen real del fallecimiento.

Un hombre muere tras salir de un bar en la colonia Doctores , presuntamente víctima de “las goteras”.

Las dos mujeres que lo acompañaban desaparecen antes de la llegada de autoridades.

El cuerpo es trasladado tras la llegada de peritos; el caso sigue en investigación para determinar la causa exacta de muerte.