México

¿Sheinbaum va a retomar juicio contra expresidentes?

La mandataria señaló que la investigación y sanción de posibles delitos corresponde a la Fiscalía General de la República; recordó que la consulta ciudadana sobre el tema tuvo poco interés entre la población

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Se intervendrán 396 tramos y caminos junto con 94 puentes repartidos en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí.
Se intervendrán 396 tramos y caminos junto con 94 puentes repartidos en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este jueves 9 de abril que el Gobierno federal vaya a retomar o impulsar juicios contra los expresidentes de México por presuntos actos de corrupción. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la responsabilidad de investigar y, en su caso, sancionar a exmandatarios recae exclusivamente en la Fiscalía General de la República (FGR), organismo que, recordó, es autónomo y debe actuar a partir de las denuncias y evidencias que se presenten.

Sheinbaum recordó que el tema de los juicios a expresidentes ya fue consultado a la ciudadanía en 2021, mediante una consulta popular en la que participaron alrededor de seis millones de personas. La presidenta destacó que esta cifra fue significativamente menor que la registrada en otros ejercicios de participación, como la consulta sobre la revocación de mandato, que reunió a más de dieciséis millones de votantes, y la relacionada con la reforma al Poder Judicial, que atrajo a cerca de trece millones. “A la gente no le interesó mucho esa votación”, subrayó Sheinbaum, indicando que la baja participación demuestra el escaso interés social en el tema.

El papel de la Fiscalía y las investigaciones por corrupción

Sheinbaum reiteró que si existen denuncias o evidencias de corrupción, la obligación de investigar corresponde a la fiscalía, que opera con autonomía. Explicó: “Se presenta una denuncia y se hacen las investigaciones y quien resulte responsable es cero impunidad. Esa es por lo menos nuestra visión”. Agregó que recientemente el director general de Pemex presentó una denuncia por presunto contrabando de petróleo, lo que ejemplifica el proceso institucional.

La presidenta afirmó que actualmente no hay planes para presentar iniciativas de reforma en materia de fiscalías o del sistema penal, pues el enfoque está en consolidar los cambios ya aprobados. La fiscal general presentará este mes un plan de trabajo para modernizar la fiscalía federal.

La diferencia entre proyectos de nación

Sheinbaum subrayó que su interés como gobierno está en diferenciar el modelo de la “Cuarta Transformación” respecto a los sexenios previos, señalando que durante el periodo de Felipe Calderón se recibieron más de doce mil millones de dólares en excedentes petroleros, cuyos destinos han sido cuestionados. Según la presidenta, la administración actual ha destinado recursos directamente a la población y a obras públicas, en contraste con los modelos anteriores.

En su intervención, Sheinbaum insistió en que cada instancia tiene su papel en la cadena de responsabilidades: el gobierno puede presentar denuncias, la fiscalía investiga y los jueces determinan culpabilidades.

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