Pulso GNP 2026: consulta aquí el cartel oficial del festival de Querétaro

El Festival Pulso GNP se realizará el próximo mes de octubre. (Twitter @PulsoGNP)

El festival Pulso GNP confirmó el lanzamiento de su cartel oficial para la edición 2026, sumando a la conversación musical y despertando expectativas entre los asistentes habituales.

Fecha y sede confirmadas

El Pulso GNP 2026 se realizará el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro. La sede, que ha albergado ediciones anteriores, se mantiene como punto de encuentro para miles de aficionados a los conciertos en vivo.

Festival Pulso GNP. (Ocesa)

Cartel oficial: artistas confirmados para Pulso GNP 2026

Entre los nombres destacados del cartel, figuran Robbie Williams y Caifanes como actos principales.

La programación incluye artistas y agrupaciones reconocidos del panorama mexicano y anglosajón.

La lista completa, de acuerdo con la publicación oficial de pulsoGNP, la integran:

Bruses

Deorro

DLD

Electrify

Fobia

José Madero

Kevin Kaarl

Kevis & Maykky

La Texana

La Gusana Ciega

Los Claxons, Malcriada

NSQK

Orqueska

Travis

El festival distribuye su cartel con propuestas de pop, rock, electrónica y fusiones alternativas.

(Instagram)

La revelación de los artistas confirmó lo que muchos ya sospechaban, pues hace varias semanas comenzaron a surgir algunas pistas desde las cuentas oficiales del festivales que daban indicios sobre algunos de los headliners que estarían.

¿Cuándo será la venta y preventa de boletos?

La venta de boletos para Pulso GNP 2026 iniciará con preventa exclusiva para tarjetas Banamex el 14 de abril.

Un día después, el 15 de abril, se abrirá la venta general a través de la plataforma eticket. Los organizadores anunciaron la posibilidad de pagar en hasta tres meses sin intereses.