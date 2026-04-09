Pulso GNP 2026: consulta aquí el cartel oficial del festival de Querétaro

El festival Pulso GNP confirmó el lanzamiento de su cartel oficial para la edición 2026, sumando a la conversación musical y despertando expectativas entre los asistentes habituales.
Fecha y sede confirmadas
El Pulso GNP 2026 se realizará el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro. La sede, que ha albergado ediciones anteriores, se mantiene como punto de encuentro para miles de aficionados a los conciertos en vivo.
Cartel oficial: artistas confirmados para Pulso GNP 2026
Entre los nombres destacados del cartel, figuran Robbie Williams y Caifanes como actos principales.
La programación incluye artistas y agrupaciones reconocidos del panorama mexicano y anglosajón.
La lista completa, de acuerdo con la publicación oficial de pulsoGNP, la integran:
- Bruses
- Deorro
- DLD
- Electrify
- Fobia
- José Madero
- Kevin Kaarl
- Kevis & Maykky
- La Texana
- La Gusana Ciega
- Los Claxons, Malcriada
- NSQK
- Orqueska
- Travis
El festival distribuye su cartel con propuestas de pop, rock, electrónica y fusiones alternativas.
La revelación de los artistas confirmó lo que muchos ya sospechaban, pues hace varias semanas comenzaron a surgir algunas pistas desde las cuentas oficiales del festivales que daban indicios sobre algunos de los headliners que estarían.
¿Cuándo será la venta y preventa de boletos?
La venta de boletos para Pulso GNP 2026 iniciará con preventa exclusiva para tarjetas Banamex el 14 de abril.
Un día después, el 15 de abril, se abrirá la venta general a través de la plataforma eticket. Los organizadores anunciaron la posibilidad de pagar en hasta tres meses sin intereses.