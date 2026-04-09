México

Pulso GNP 2026: consulta aquí el cartel oficial del festival de Querétaro

Te decimos todos los artistas que integran en line-up de ésta edición

Guardar
Festival Pulso GNP
El Festival Pulso GNP se realizará el próximo mes de octubre. (Twitter @PulsoGNP)

El festival Pulso GNP confirmó el lanzamiento de su cartel oficial para la edición 2026, sumando a la conversación musical y despertando expectativas entre los asistentes habituales.

Fecha y sede confirmadas

El Pulso GNP 2026 se realizará el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro. La sede, que ha albergado ediciones anteriores, se mantiene como punto de encuentro para miles de aficionados a los conciertos en vivo.

Festival Pulso GNP
Festival Pulso GNP. (Ocesa)

Cartel oficial: artistas confirmados para Pulso GNP 2026

Entre los nombres destacados del cartel, figuran Robbie Williams y Caifanes como actos principales.

La programación incluye artistas y agrupaciones reconocidos del panorama mexicano y anglosajón.

La lista completa, de acuerdo con la publicación oficial de pulsoGNP, la integran:

  • Bruses
  • Deorro
  • DLD
  • Electrify
  • Fobia
  • José Madero
  • Kevin Kaarl
  • Kevis & Maykky
  • La Texana
  • La Gusana Ciega
  • Los Claxons, Malcriada
  • NSQK
  • Orqueska
  • Travis

El festival distribuye su cartel con propuestas de pop, rock, electrónica y fusiones alternativas.

pulso gnp 2026 -México- 9 abril
(Instagram)

La revelación de los artistas confirmó lo que muchos ya sospechaban, pues hace varias semanas comenzaron a surgir algunas pistas desde las cuentas oficiales del festivales que daban indicios sobre algunos de los headliners que estarían.

¿Cuándo será la venta y preventa de boletos?

La venta de boletos para Pulso GNP 2026 iniciará con preventa exclusiva para tarjetas Banamex el 14 de abril.

Un día después, el 15 de abril, se abrirá la venta general a través de la plataforma eticket. Los organizadores anunciaron la posibilidad de pagar en hasta tres meses sin intereses.

Temas Relacionados

FestivalesPulso Gnp 2026QuerétaroConciertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Elementos de élite del Ejército Mexicano viajaron a Estados Unidos para recibir adiestramiento especial

Se trata del programa anual de capacitación bilateral y se enfocó en el desarrollo de tácticas y técnicas avanzadas de operaciones especiales

Elementos de élite del Ejército Mexicano viajaron a Estados Unidos para recibir adiestramiento especial

Metro CDMX y Metrobús hoy jueves 9 de abril de 2026: suspenden servicio en tramo de la L4 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy jueves 9 de abril de 2026: suspenden servicio en tramo de la L4 del STC

Integrantes de la Asamblea de barrios irrumpen en el Congreso en protesta, legisladores fueron resguardados

La situación escaló cuando los manifestantes lograron ingresar al recinto legislativo tras un portazo

Integrantes de la Asamblea de barrios irrumpen en el Congreso en protesta, legisladores fueron resguardados

Grecia Quiroz celebra con dolor el cumpleaños 41 de Carlos Manzo: “Quien te haya mandado hacer esto lo va a pagar muy caro”, aseguró

El exalcalde de Uruapan fue asesinado a balazos en un evento público el 1 de noviembre de 2025

Grecia Quiroz celebra con dolor el cumpleaños 41 de Carlos Manzo: “Quien te haya mandado hacer esto lo va a pagar muy caro”, aseguró

Popocatépetl registró 8 emisiones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 8 emisiones en las últimas 24 horas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Cuál es el hospital de Polanco donde murió “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez

Localizan sin vida a psicóloga desaparecida en un hotel de Córdoba

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Ataques armados en escuelas alcanzaron su mayor registro en 2025: experto alerta por tendencia a que 2026 sea aún más violento

ENTRETENIMIENTO

Violeta Isfel revela si estuvo a punto de caer en una red de trata de personas: “Salí a tiempo”

Violeta Isfel revela si estuvo a punto de caer en una red de trata de personas: “Salí a tiempo”

Rosa Figueroa cuestiona las acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel: “No le den alas a los alacranes”

Alberto “N”, alias El Patrón, buscaría librar condena de prisión a través de millonario acuerdo extrajudicial

Laura G habla sobre la posibilidad de perder su nombre artístico ante una colombiana: “Yo lo tengo registrado”

Steff Loaiza defiende a Kenia Os tras millonaria donación para gastos hospitalarios de su mamá: “No fue marketing”

DEPORTES

Japón presenta uniforme para el Mundial 2026 con inspiración en el anime

Japón presenta uniforme para el Mundial 2026 con inspiración en el anime

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Champions Cup?

México en el top 5 de países con más mundiales disputados, pero el único que no ha ganado ninguno

Rodrigo Pacheco se enfrentará a Bort Arnak en los octavos de final del Mexico City Open

CMLL vs MLW: estos son los luchadores de la empresa estadounidense que estarán en la Arena México