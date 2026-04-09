México

Orgullo mexicano: César Rodríguez gana el World Press Photo con imagen sobre Tabasco y el cambio climático

Un trabajo que documenta el impacto del clima en comunidades costeras de Tabasco, ha sido distinguido entre más de 57 mil imágenes de 141 países

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Un proyecto visual seleccionado en la categoría de largo plazo por World Press Photo muestra la experiencia de comunidades afectadas, poniendo en primer plano la realidad que enfrentan miles de familias debido al avance del mar en territorios expuestos. (Infobae-Itzallana)
Un proyecto visual seleccionado en la categoría de largo plazo por World Press Photo muestra la experiencia de comunidades afectadas, poniendo en primer plano la realidad que enfrentan miles de familias debido al avance del mar en territorios expuestos. (Infobae-Itzallana)

No hace falta leer un informe científico para entender lo que el cambio climático le está haciendo a México. A veces basta con una fotografía.

La imagen que el World Press Photo acaba de galardonar muestra a un hombre parado sobre los restos de un rompeolas en Sánchez Magallanes, Tabasco. Detrás de él, no hay tierra. El mar la consumió. Desde 2005, esa comunidad costera ha perdido más de 500 metros de litoral a causa de la erosión, un proceso silencioso y devastador que ha borrado casas, caminos y medios de vida enteros.

La fotografía se llama “México, un clima cambiante” y su autor es el mexicano César Rodríguez, quien este 2026 se convierte en uno de los grandes ganadores del concurso fotográfico más prestigioso del mundo.

El reconocimiento

La Fundación World Press Photo recibió esta edición más de 57 mil fotografías de 141 países y eligió la obra de Rodríguez como ganadora en la categoría Norteamérica y Centroamérica / Proyectos a Largo Plazo.

El jurado destacó que el trabajo del fotógrafo nayarita va más allá de documentar el desastre ambiental: al centrarse en comunidades pesqueras y poblaciones vulnerables, su proyecto ofrece una visión profunda de cómo el cambio climático transforma no solo el paisaje, sino la cultura y la vida cotidiana de quienes habitan las zonas más expuestas del país.

El contexto lo hace aún más urgente: el 52% del territorio mexicano se encuentra en zonas áridas o semiáridas, lo que convierte al país en uno de los más vulnerables del continente ante los fenómenos climáticos extremos.

Un trabajo del fotógrafo César Rodríguez, que documenta el impacto del clima en comunidades costeras de Tabasco, ha sido distinguido entre más de 57 mil imágenes de 141 países por su enfoque en la transformación social causada por el entorno.
Un trabajo del fotógrafo César Rodríguez, que documenta el impacto del clima en comunidades costeras de Tabasco, ha sido distinguido entre más de 57 mil imágenes de 141 países por su enfoque en la transformación social causada por el entorno.

¿Quién es César Rodríguez?

Originario de Tepic, Nayarit, César Rodríguez no es un nombre nuevo en el fotoperiodismo de alto nivel, aunque quizás el gran público apenas comience a conocerlo.

Su trabajo ha aparecido en algunos de los medios más influyentes del mundo: Time Magazine, National Geographic, The New York Times, Le Monde, The Guardian, Bloomberg y El País, entre otros. Se especializa en tres temas que raramente generan portadas fáciles: migración, derechos humanos y cambio climático.

Además de la fotografía, ha dirigido cuatro cortometrajes documentales —entre ellos Amapola y Matamoros— que retratan realidades igualmente incómodas de México y la región.

No es la primera vez que su nombre aparece en el radar de los premios internacionales: su proyecto “Montaña roja”, sobre comunidades de Guerrero atrapadas entre el narcotráfico y el cultivo de amapola como única vía de supervivencia, fue finalista del premio al Primer Fotolibro otorgado por Paris Photo y Aperture Foundation.

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La foto que México necesita ver

La imagen premiada fue tomada en septiembre de 2021, pero su mensaje sigue siendo tan vigente como el día en que Rodríguez presionó el obturador. Ese hombre sobre los restos del rompeolas en Tabasco no es un caso aislado: representa a miles de familias costeras mexicanas que conviven a diario con la amenaza de perderlo todo, no por una tormenta repentina, sino por el avance lento e implacable del mar.

El World Press Photo no solo premia una fotografía. Premia la decisión de ir a donde pocos van y contar lo que muchos prefieren no ver.

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