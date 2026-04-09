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Niña se vuelve viral por hacerle manicure a su gallina y video conquista las redes

La pequeña sorprendió al mostrar paso a paso un tratamiento de belleza completo para su peculiar clienta

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El peculiar momento acumuló miles de reacciones por la ternura del inesperado tutorial.
El peculiar momento acumuló miles de reacciones por la ternura del inesperado tutorial.

Las redes sociales volvieron a demostrar que cualquier momento inesperado puede convertirse en un fenómeno viral, luego de que una pequeña causara sensación en internet al compartir un peculiar tutorial de belleza en el que mostró paso a paso cómo le realizó un manicure completo… ¡a una gallina!

El curioso video rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones y reacciones por la inusual escena que protagonizó la menor junto a su tranquila “clienta”, quien permaneció inmóvil durante casi todo el procedimiento.

La grabación llamó especialmente la atención de los usuarios debido a que la niña siguió prácticamente todos los pasos tradicionales de una sesión de manicure profesional, adaptándolos de manera divertida al ave.

En el inicio del video, la menor presenta cada uno de los productos que utilizará para el tratamiento estético, tal como lo hacen muchos creadores de contenido dedicados a tutoriales de belleza en redes sociales.

El curioso tutorial de belleza se volvió tendencia por la tranquilidad del ave durante el proceso.
El curioso tutorial de belleza se volvió tendencia por la tranquilidad del ave durante el proceso.

Posteriormente, enfoca la cámara hacia las patas de la gallina, mostrando que se encontraban cubiertas de tierra antes de comenzar con el procedimiento de limpieza.

Con gran dedicación, la pequeña inicia el proceso lavando cuidadosamente las patas del animal con agua y jabón, mientras utiliza un cepillo para retirar toda la suciedad acumulada entre las uñas y alrededor de las extremidades.

Una vez finalizada la limpieza profunda, la improvisada estilista continúa el tratamiento aplicando crema humectante en las patas del ave y realizando un pequeño masaje como parte de la rutina de cuidado.

Barniz, peinado y hasta hidratación especial

Primero comienza el tutorial mostrando todos los productos que va a utilizar e inmediatamente muestra las patitas llenas de tierra de la gallina

Lejos de detenerse ahí, la niña continúa con el siguiente paso del procedimiento aplicando esmalte en cada una de las uñas de la gallina con gran paciencia, para después soplar suavemente con el fin de acelerar el secado del barniz.

Como detalle adicional, también decide acomodar las plumas de la cabeza del animal, sujetándolas de forma similar a una coleta, dándole un aspecto aún más simpático a su peculiar clienta.

Finalmente, el tratamiento concluye con la aplicación de un poco de crema humectante en el pico del ave, cerrando así la sesión completa de spa improvisado.

Sin embargo, lo que más enterneció a miles de usuarios no fue únicamente el curioso procedimiento, sino la actitud de la gallina durante toda la grabación.

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