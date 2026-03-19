Invitación al Mundial 2026 se envió a todos los países que tienen relación con México, afirma Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló que la invitación al Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México fue enviada a todos los países que cuentan con una relación diplomática con el país, durante la mañanera del pueblo de este 19 de marzo en Palacio Nacional.

Más Noticias

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios reciben su pago hoy jueves 19 de marzo El depósito continúa conforme al calendario oficial, con entregas organizadas por apellido y monto actualizado para este año

Sergio Mayer no pierde el ritmo: a un día de volver al Congreso, alistaría su próximo reality show Una comisión de Morena evaluó una posible expulsión de diputado federal tras solicitar licencia al cargo para sumarse al reality ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Ramón Juárez reconoce fallas en el América pese a clasificar en la Concacaf Champions Cup: “no es lo que buscábamos” Juárez destacó la necesidad de corregir errores tras el empate ante Philadelphia Union

Pagos de las Becas del Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios que recibirán pago doble en abril Los programas entregan un apoyo monetario de manera bimestral a través de la tarjeta del Bienestar