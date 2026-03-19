México

Invitación al Mundial 2026 se envió a todos los países que tienen relación con México, afirma Claudia Sheinbaum

Estas declaraciones fueron realizadas durante la conferencia matutina de este 19 de marzo

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Claudia Sheinbaum durante la mañanera
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 19 de marzo. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló que la invitación al Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México fue enviada a todos los países que cuentan con una relación diplomática con el país, durante la mañanera del pueblo de este 19 de marzo en Palacio Nacional.

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