Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué municipios participan en el periodo de registros de abril

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa social lanzada por el gobierno de México en 2019, enfocada en ofrecer capacitación laboral a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. (Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa social lanzada por el gobierno de México en 2019, enfocada en ofrecer capacitación laboral a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Durante 2026, el programa otorga a cada aprendiz dos tipos de apoyo: el primero es un depósito mensual de 9,582 pesos, monto igual al salario mínimo vigente en México; el segundo consiste en el acceso al seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Al concluir los doce meses de capacitación, quienes participan reciben un certificado que valida las competencias adquiridas, con el objetivo de facilitar su ingreso al mercado laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su último periodo de registros de 2025 (Gobierno de México)

¿Qué municipios participan en el periodo de registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La iniciativa ampliará su cobertura y desde el lunes 1 de abril habilitó la página para que nuevas personas realicen su registro (www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx).

Una vez dentro, se podrá ver el mapa de focalización, ahí, al seleccionar la entidad federativa, se puede consultar qué municipios participan en la actual convocatoria.

Verde: municipios abiertos

Dorado: ya alcanzaron su meta

Rojo: no participa en esta apertura

Desde su inicio, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre de 2025.

Una vez dentro, se podrá ver el mapa de focalización, ahí, al seleccionar la entidad federativa, se puede consultar qué municipios participan en la actual convocatoria (Captura de pantalla)

¿Cómo es el proceso de registro?

Para participar, es obligatorio crear una cuenta en la plataforma digital. Cuando inicia el periodo de incorporación, cada interesado accede a su perfil, consulta las alternativas de centros de trabajo y selecciona aquella que se ajuste a sus preferencias para presentar su postulación.

El procedimiento de inscripción arranca en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro (jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx), donde se debe ingresar a la sección “Registro de aprendiz” y proporcionar los datos personales.

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

Una vez seleccionada la opción ‘Registro de aprendiz’ en el sitio principal, es necesario completar y validar la información general, indicar en el mapa la ubicación del domicilio, subir una fotografía y descargar la carta compromiso para concluir el registro.

¿Qué sigue tras el proceso de inscripción?

Una vez terminado el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro, el centro de trabajo tendrá hasta 3 días naturales para aceptar o declinar la solicitud. Mientras tanto, los aspirantes deberán mantenerse al pendiente de sus mensajes en la plataforma del programa y de sus medios de contacto.

El siguiente depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el 28 de marzo

Si ya pasaron tres días y no hay ninguna respuesta, el interesado podrá postularse en otro centro de trabajo o esperar al próximo periodo de postulaciones. Además, el canal principal para dudas, aclaraciones o seguimiento en Jóvenes Construyendo el Futuro(2026) es el centro de atención telefónica 079, disponible las 24 horas.