México

Este canal sumará la transmisión de funciones del CMLL a su programación

Un nuevo contenido llegará a la programación deportiva en abril

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(Foto: CMLL / Diego Cedrix)
(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

FOX Sports México anunció la incorporación del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) a su oferta de contenidos a partir del 24 de abril, en un movimiento que amplía su catálogo dentro del entretenimiento deportivo en el país.

Con este acuerdo, la cadena sumará transmisiones de lucha libre profesional a su parrilla habitual.

El CMLL, considerado la empresa de lucha libre más antigua en operación continua, aportará funciones y eventos que forman parte de la tradición de este deporte en México, principalmente desde recintos como la Arena México.

Una apuesta por diversificar contenidos deportivos

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La llegada del CMLL representa para FOX Sports México la integración de una disciplina con fuerte arraigo cultural y una base amplia de aficionados.

La cadena busca así ampliar su oferta más allá de los deportes convencionales e incluir contenidos con alto seguimiento entre el público nacional.

El acuerdo permitirá que las funciones y carteleras del Consejo tengan mayor alcance a través de la televisión, facilitando el acceso a las transmisiones para una audiencia más amplia.

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