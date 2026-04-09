Este canal sumará la transmisión de funciones del CMLL a su programación

(Foto: CMLL / Diego Cedrix)

FOX Sports México anunció la incorporación del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) a su oferta de contenidos a partir del 24 de abril, en un movimiento que amplía su catálogo dentro del entretenimiento deportivo en el país.

Con este acuerdo, la cadena sumará transmisiones de lucha libre profesional a su parrilla habitual.

El CMLL, considerado la empresa de lucha libre más antigua en operación continua, aportará funciones y eventos que forman parte de la tradición de este deporte en México, principalmente desde recintos como la Arena México.

Una apuesta por diversificar contenidos deportivos

La llegada del CMLL representa para FOX Sports México la integración de una disciplina con fuerte arraigo cultural y una base amplia de aficionados.

La cadena busca así ampliar su oferta más allá de los deportes convencionales e incluir contenidos con alto seguimiento entre el público nacional.

El acuerdo permitirá que las funciones y carteleras del Consejo tengan mayor alcance a través de la televisión, facilitando el acceso a las transmisiones para una audiencia más amplia.