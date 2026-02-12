Reforma para la jornada laboral de 40 horas llega a la Cámara de Diputados

El periodo ordinario de sesiones terminó el pasado 15 de diciembre y el segundo inicia el 1 de febrero de 2025. (Facebook Cámara de Diputados)

La minuta relacionada con la reforma Constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas llegó a la Cámara de Diputados de México, según informó la presidenta de dicho órgano legislativo, Kenia López Rabadán.

El documento, informó la diputada, será remitido a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo para su análisis y dictaminación, conforme lo autorizó el Pleno.

La Cámara de Diputados, en su carácter de revisora, continuará así el proceso legislativo respectivo que podría modificar el esquema laboral actual.

Esto dice el proyecto aprobado de la jornada laboral de 40 horas

La nueva disposición modifica el Artículo 123 constitucional, garantizando que la reducción de horas no afectará salarios ni prestaciones. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México avanzó tras la aprobación de la reforma constitucional en el Senado de la República la tarde de este 11 de febrero, que definió una implementación progresiva entre 2027 y 2030, sin imponer la obligación de dos días de descanso por cada cinco laborados desde el texto constitucional. Esta disposición, que modifica el artículo 123, fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen aprobado precisa que la reducción será escalonada: en 2027 la jornada bajará a 46 horas semanales, en 2028 se reducirá a 44 horas, en 2029 a 42 horas y finalmente en 2030 regirá el límite de 40 horas semanales.

Los ajustes no alterarán ni los salarios ni las prestaciones laborales: la disminución no implicará reducción de ingresos ni beneficios. Además, la reforma eleva el máximo permitido de horas extraordinarias de nueve a 12 horas semanales, un punto que también suscitó debate entre las bancadas.

Votación en el Senado fue unánime

La Cámara Alta aprobó la reforma por mayoría, rechazando la propuesta de imponer dos días de descanso obligatorios por semana. (Archivo Infobae).

El pleno del Senado aprobó el dictamen en lo general por unanimidad, con 121 votos a favor, y en lo particular con 103 votos a favor y 15 en contra —estos últimos de legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano—.

Las reservas que pretendían modificar la reforma, como la garantía de dos días obligatorios de descanso semanal, fueron rechazadas tras una votación dividida: 41 votos a favor, 51 en contra y una abstención, dejando fuera ese cambio del texto final.

De acuerdo con el dictamen, los aspectos relacionados con días de descanso y el margen para horas extraordinarias quedarán pendientes para reformas subsecuentes en la legislación secundaria.

Durante la sesión, la mayoría de Morena y sus aliados defendieron la gradualidad de la reforma, subrayando que “amplía derechos laborales sin afectar salarios”. En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron la reducción a 40 horas, aunque exigieron una implementación inmediata y criticaron la ausencia de claridad respecto al doble descanso semanal y el incremento en el límite de horas extra.

El proceso legislativo de la reforma continuará ahora en la Cámara de Diputados, y, de ser aprobada, necesitará además la ratificación de la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor.

Según datos citados durante el debate, en México se trabajan, en promedio, más de 2 mil 100 horas al año, superando las cifras promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, alrededor de 27% de la población ocupada cumple jornadas laborales superiores a las 48 horas semanales.