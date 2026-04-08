Quién es Alexander Ramírez, influencer que asegura sostuvo una relación amorosa con Juan de Dios Pantoja (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Alexander Ramírez es un joven creador de contenido originario de Monterrey. Desde hace algunos años, destaca en redes sociales por sus videos de estilo de vida y publicaciones sobre su vida personal.

Su perfil cobra notoriedad nacional en este abril de 2026, luego de asegurar que sostuvo una relación amorosa con el influencer y cantante mazatleco Juan de Dios Pantoja. La declaración, acompañada de videos y fotografías, lo coloca en el centro de la conversación digital.

Puntos clave sobre Alexander Ramírez

Joven influencer de Monterrey, activo en Instagram y TikTok.

Asegura que tuvo un romance con Juan de Dios Pantoja alrededor de 2016.

Publica videos y capturas de pantalla como supuestas pruebas.

Su versión resurge tras la filtración de material visual en redes.

No cuenta con una confirmación ni desmentido oficial de Pantoja.

La publicación de nuevos videos y fotografías refuerza la versión de Ramírez y vuelve a situar en el centro del debate la vida privada de Juan de Dios Pantoja, en un momento de alta tensión mediática y familiar.

Naturaleza de la presunta relación que habría tenido con Juan de Dios Pantoja

Ramírez afirma que su vínculo amoroso con Pantoja ocurrió mientras el mazatleco mantenía una relación pública con Kimberly Loaiza, hoy su esposa.

Según la versión de Alexander, ambos convivían frecuentemente y compartieron momentos íntimos. El creador de contenido sostiene que Pantoja “lo besaba” y muestra videos en los que aparecen juntos en fiestas y bailes.

Las publicaciones de Ramírez incluyen capturas de conversaciones y fotografías, que según él, corresponden a la época en que mantuvieron una relación sentimental. Los materiales circulan en Instagram y TikTok, donde usuarios viralizan los fragmentos y reavivan el debate sobre la orientación sexual de Pantoja.

Pruebas y polémica en redes sociales

La polémica toma fuerza en febrero y abril de 2026, cuando Alexander Ramírez reaparece y difunde nuevos videos y fotos. En estos, ambos aparecen conviviendo en fiestas y salidas nocturnas. El influencer asegura que las imágenes son de 2016, periodo en el que, según su versión, sostuvieron el amorío.

La viralización de estos contenidos provoca reacciones divididas entre seguidores de Pantoja. Algunos consideran que las pruebas refuerzan los rumores que han circulado durante años, mientras que otros defienden al cantante y desestiman la autenticidad de las publicaciones. Además, en TikTok circula un video previo donde se recopilan imágenes de ambos y se atribuye la ruptura a la relación de Pantoja con Kimberly Loaiza.

La relación entre Pantoja y Ramírez no surge como un rumor reciente. En entrevistas previas en YouTube, Ramírez relató que sostuvo una relación con el creador de contenido durante ocho meses. Contó que la ruptura se debió a diferencias personales y que buscó retomar el vínculo en varias ocasiones. Pese a la insistencia de Ramírez, Pantoja nunca reconoció públicamente la relación.

Respuesta de Juan de Dios Pantoja

Hasta el momento, Juan de Dios Pantoja no ha confirmado ni desmentido públicamente la versión de Ramírez. El cantante y creador de contenido mantiene su enfoque en la familia y su carrera. En sus redes sociales, evita referirse de manera directa al tema y no ha emitido declaración oficial sobre el presunto romance.

Contexto mediático y familiar

El regreso de Alexander Ramírez a la conversación pública coincide con una crisis mediática en la familia Loaiza-Pantoja. Steff Loaiza, cuñada de Pantoja, lo acusa a través de redes sociales de manipulación y control sobre Kimberly. Steff sostiene que Pantoja mantiene aislada a su hermana del núcleo familiar y restringe el acceso de los abuelos a sus nietos. Estas declaraciones generan una ola de reacciones en Instagram y TikTok.

Paralelamente, la familia enfrenta una situación delicada por la salud de la madre de Kimberly Loaiza. La cantante Kenia Os dona recursos para cubrir gastos médicos, lo que provoca molestias en Pantoja, quien critica la intervención externa. Además, el hermano del influencer, César Pantoja, es señalado por presuntos fraudes, lo que añade presión al entorno familiar.

Enlistado: motivos del auge del tema

Revelaciones de Alexander Ramírez con videos y fotos inéditos.

Acusaciones familiares por parte de Steff Loaiza contra Pantoja.

Apoyo económico de Kenia Os a la madre de Kimberly y la reacción de Pantoja.

Acusaciones legales y mediáticas contra César Pantoja.

Viralización y polarización en redes sociales.

Antecedentes de la presunta relación entre Juan de Dios Pantoja y Alexander Ramírez (RS)

Antecedentes del vínculo y nuevos señalamientos

No es la primera vez que Ramírez habla de su relación con Pantoja. En entrevistas previas en YouTube, relata que mantuvieron un vínculo de ocho meses, con rupturas y acercamientos posteriores. Afirma que la relación terminó por diferencias personales, pero insiste en que existió un lazo sentimental real.

La reciente difusión de videos y fotografías revive el tema y genera nuevas especulaciones sobre la vida privada de Juan de Dios Pantoja. El asunto se inscribe en un contexto de alta exposición mediática y tensiones familiares, donde la figura del influencer permanece bajo el escrutinio público.