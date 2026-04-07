Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Una crisis familiar entre Kimberly Loaiza y su hermana Steff Loaiza ha reavivado la histórica rivalidad con Kenia Os en abril de 2026. El conflicto inició tras la hospitalización de la madre de las Loaiza, quien sufrió un infarto y requirió cirugía.

Steff Loaiza, a través de sus redes sociales, acusó a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly y de condicionar el acceso de los abuelos a sus nietos.

Según la influencer, Juan de Dios “chantajea a los padres” y mintió sobre el apoyo familiar durante la emergencia médica. En sus palabras, lo calificó como “el diablo” y mostró grabaciones de llamadas con personal médico para respaldar sus declaraciones.

La situación escaló rápidamente cuando Pantoja respondió, señalando a Steff de envidia hacia el éxito de Kimberly y defendiendo los gastos médicos cubiertos. De acuerdo con el propio Pantoja, la pareja se hizo cargo de una parte importante de la cuenta hospitalaria.

Steff Loaiza, a través de sus redes sociales, acusó a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly y de condicionar el acceso de los abuelos a sus nietos. (RS)

Kimberly Loaiza responde y busca aclarar el conflicto

Kimberly Loaiza intentó frenar los rumores mediante historias y publicaciones. Aclaró su postura sobre los gastos médicos de su madre y defendió a su esposo. La artista expuso que se mantuvo al tanto de la situación y que su familia recibió el apoyo necesario.

En medio de este cruce de declaraciones, la salud de la madre de las Loaiza continuó siendo tema central. Días después de la operación, Steff informó que su madre se encontraba estable y en proceso de recuperación.

El regreso de Kenia Os: una donación, nuevas indirectas

Mientras la familia Loaiza enfrentaba la crisis, el nombre de Kenia Os volvió a ocupar la conversación pública. La cantante mexicana, conocida por su anterior rivalidad con la pareja, sorprendió al depositar 1.5 millones de pesos para ayudar con los gastos médicos de la madre de Kimberly y Steff.

La donación fue confirmada y agradecida públicamente por Steff Loaiza: “La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”, publicó en sus redes sociales. Este gesto reactivó la atención sobre la enemistad entre Kenia Os y la pareja de influencers.

Tras la donación, circularon en redes sociales videos e imágenes de supuestas indirectas de Kenia Os hacia Juan de Dios Pantoja. Los seguidores de ambas partes, conocidos como “Jukilop” y “Keninis”, reactivaron la rivalidad en plataformas digitales.

El regreso de Kenia Os: una donación, nuevas indirectas (RS)

¿Cómo inició la rivalidad entre Kenia Os y Jukilop?

El trasfondo de la disputa se remonta a 2018, cuando Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os formaron el grupo Jukilop. El equipo, que también incluía a otros creadores de contenido, ganó popularidad con videos colaborativos y dinámicas de alto alcance.

La ruptura ocurrió cuando Kenia Os rechazó renovar un contrato que consideró injusto. Según explicó la cantante en entrevista con El Escorpión Dorado, no se le permitió asesoría legal y perdió acceso a sus redes sociales tras su salida. La pareja eliminó videos conjuntos y atribuyó el crecimiento de Kenia Os al grupo, versión rechazada por la artista.

El conflicto escaló con acusaciones de hackeo de cuentas, plagio de ideas y amenazas de exponer información personal. Kenia Os denunció campañas de desprestigio y sabotaje, mientras los seguidores se dividieron entre “linduritas” (fans de Kimberly), “pantojitas” (seguidores de Juan de Dios) y “keninis” (simpatizantes de Kenia Os).

Reencuentros y episodios recientes

Los desencuentros se reactivaron en varias ocasiones. En diciembre de 2023, la polémica regresó tras la filtración de supuestas conversaciones donde Kenia Os acusó a la pareja de presionar a empresarios para vetarla en Mazatlán, Sinaloa. Juan de Dios Pantoja negó estas acusaciones y consideró acciones legales, mientras Kenia Os evitó profundizar en el tema públicamente.

¿Cómo inició la rivalidad entre Kenia Os y Jukilop? (Instagram/@juandediospantoja)

La dinámica de competencia se mantuvo con lanzamientos musicales en fechas coincidentes y colaboraciones con marcas internacionales. Ambas figuras consolidaron carreras exitosas: Kenia Os destacó en la música y el emprendimiento, mientras Kimberly Loaiza fortaleció su imagen como cantante, empresaria y madre.

Las acusaciones sobre manipulación y control

Las acusaciones de manipulación han sido una constante en la carrera de Juan de Dios Pantoja. En abril de 2026, Steff Loaiza lo señaló de controlar a Kimberly y de aislarla de su familia. También lo acusó de utilizar estrategias de marketing polémicas, como fingir infidelidades para promocionar canciones.

Críticos y seguidores han observado patrones de control en la relación profesional y personal de la pareja. Kimberly ha defendido a su esposo, argumentando que la anima a expresarse y a superar su timidez. No obstante, las declaraciones de Steff han renovado el debate sobre el control y la presión mediática en torno al círculo cercano de la influencer.

División de fandoms y repercusiones digitales

La división entre los seguidores de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os continúa alimentando la controversia en redes sociales. Las acusaciones cruzadas y los gestos públicos, como la reciente donación de Kenia Os, mantienen el interés en una de las rivalidades más comentadas del entretenimiento digital mexicano.

La situación familiar de las Loaiza permanece bajo el escrutinio público. Por ahora, la recuperación de la madre y la respuesta de los protagonistas han marcado la pauta de la conversación digital y mediática.