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José Manuel Figueroa estalla contra las declaraciones de Imelda Tuñón: “Es un daño muy cruel”

El cantante rompe el silencio en un momento cargado de simbolismo y responde con dureza a las acusaciones que rodean a su familia

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(Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)
José Manuel Figueroa ofreció un concierto en Juliantla, Guerrero, para conmemorar el 75 aniversario del nacimiento de Joan Sebastian. - (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

Previo a su presentación, José Manuel Figueroa dialogó con la prensa y abordó la controversia que ha protagonizado. En Juliantla, Guerrero, el cantante realizó un concierto en las inmediaciones del lugar donde se encuentra la tumba de su padre, Joan Sebastian, en el marco del 75 aniversario de su nacimiento. La jornada transcurrió en un entorno impregnado de música y evocación.

Sin rodeos, el cantante reaccionó a los señalamientos de Imelda Tuñón, a quien criticó por la forma en que se ha expresado públicamente. Sus declaraciones no solo dejaron ver su molestia, también evidenciaron la tensión que persiste en el entorno familiar.

El contexto no es menor: el caso ha escalado a instancias legales, luego de acusaciones delicadas que han impactado tanto su imagen como la memoria de su familia.

“Es un daño muy cruel”: la respuesta directa del cantante

José Manuel Figueroa negó haber golpeado y amenazado a Alicia Machado, José Manuel Figueroa; Alicia Machado
El cantante enfrenta un ambiente familiar tenso, originado por declaraciones de Imelda Garza Tuñón que han generado controversia mediática. - (Cuartoscuro)

Durante la entrevista, Figueroa fue contundente al referirse a la situación legal que enfrenta. “Es un daño que hizo muy consciente, muy cruel, muy ruin… una declaración muy fuerte, muy patán”, expresó visiblemente afectado.

El cantante subrayó que la situación lo obligó a actuar por la vía legal, señalando que las acusaciones no solo lo afectan a él, sino también a su entorno cercano. “Imagínate lo que va a afectar en mi carrera… para mi familia, para mi futuro”, dijo.

Además, dejó clara su postura frente a las consecuencias de este conflicto, insistiendo en que la defensa de su nombre y el de los suyos es prioritaria.

La dignidad, el punto central del conflicto

José Manuel Figueroa y Joan Sebastian (Foto: Cuartoscuro)
José Manuel Figueroa calificó de cruel y dañina la acusación en su contra, subrayando el impacto negativo en su imagen pública y la memoria de su familia. - (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los momentos más contundentes de su declaración giró en torno al respeto hacia quienes ya no están. “El único derecho que no pierde un ser humano después de muerto es la dignidad”, afirmó.

Con esta frase, Figueroa hizo referencia directa al impacto que, según él, han tenido los señalamientos en la memoria de su padre. El cantante consideró lamentable que este tipo de controversias surjan en torno a su legado.

También cuestionó las motivaciones detrás de las declaraciones, sugiriendo que podrían responder a intereses mediáticos o personales, aunque reconoció que no conoce a profundidad a la persona involucrada.

Un conflicto que ya está en manos de la ley

José Manuel Figueroa negó haber golpeado y amenazado a Alicia Machado, José Manuel Figueroa; Alicia Machado
José Manuel Figueroa sostiene su postura firme de defender su nombre y el de Joan Sebastian mientras el proceso legal continúa avanzando. - (Cuartoscuro)

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, acusó públicamente a José Manuel Figueroa de haber abusado de su hermano Julián cuando era niño. Estas declaraciones surgieron a partir de la filtración de un audio en el que Tuñón señala directamente a Figueroa y también cuestiona a Maribel Guardia, madre de Julián, por presuntamente no actuar ante estos hechos.

José Manuel Figueroa niega categóricamente las acusaciones y en respuesta interpuso una demanda por daño moral contra Tuñón, además de iniciar procesos legales adicionales por violencia familiar y mediática, argumentando que las declaraciones han afectado su imagen y la memoria de su hermano fallecido.

El cantante también ha buscado que se investigue un posible daño a un menor de su familia, con el objetivo de proteger su bienestar. Estas medidas reflejan la gravedad con la que ha tomado la situación.

Mientras el proceso avanza, el intérprete mantiene su postura firme: defender su reputación y la memoria de su padre, en medio de una polémica que sigue creciendo.

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