El petróleo se desploma bajo los 100 dólares: ¿Qué significa para México el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán?

La tregua entre Estados Unidos e Irán y su impacto en los mercados energéticos: implicaciones para México. (Arkadij Schell/Getty Images)

El crudo cayó casi 15% en un solo día. El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán alivió la tensión en los mercados globales, y México —país petrolero y exportador— no puede ignorar lo que eso implica para sus finanzas públicas.

La tregua que sacudió los precios del petróleo

Este miércoles, el presidente Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán, condicionado a que Teherán reabra de forma inmediata el estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde transita cerca del 20% del suministro diario mundial de petróleo, según reportó Reuters.

La reacción de los mercados fue inmediata. El petróleo Brent, de referencia local cayó más de 12%, para operar alrededor de los 93.49 dólares, mientras que el WTI —referencia estadounidense— retrocedió 16.7%, hasta los 94.05 dólares. La Jornada reportó caídas de hasta 14.89% para el WTI, que llegó a operar en 96.06 dólares.

En apenas horas, el petróleo borró semanas de escalada provocada por el conflicto.

El estrecho de Ormuz: la llave que mueve al mundo

Para entender la magnitud del movimiento, hay que mirar el mapa. El estrecho de Ormuz es un paso de apenas 33 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, y por él fluyen entre 10 y 13 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados, según el analista Tamas Varga de la correduría PVM Oil, citado por Reuters.

Cuando Trump amenazó con bombardear Irán si no se reabrían las rutas marítimas, los precios del petróleo se dispararon. La distensión llegó tras una mediación del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que abrió la puerta a la negociación. En respuesta, el canciller iraní Abbas Araqchi emitió un comunicado oficial desde Teherán en el que declaró: si cesan los ataques contra Irán, las fuerzas armadas iraníes suspenderán sus operaciones defensivas. Además, confirmó que durante un periodo de dos semanas se permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz, en coordinación con las fuerzas armadas de Irán. Con ese anuncio, los precios del crudo se desplomaron con la misma velocidad con la que habían subido.

El frágil equilibrio alcanzado con la reapertura del tránsito en Ormuz brinda un respiro a los consumidores, pero enfrenta a las finanzas mexicanas a la persistente incertidumbre de las tensiones en Medio Oriente REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

México y el petróleo barato: ¿Buena o mala noticia?

Aquí es donde el tema aterriza en casa. México es un país productor y exportador de petróleo a través de Pemex, cuyas finanzas dependen directamente del precio del crudo. Cuando el barril baja, los ingresos del gobierno también bajan.

El presupuesto federal mexicano para 2026 fue calculado con un precio de referencia para la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) que ya enfrentaba presión. Una caída sostenida por debajo de los 100 dólares podría generar un boquete fiscal significativo, justo en un momento en que el gobierno necesita recursos para infraestructura y programas sociales.

Sin embargo, hay una cara positiva para los consumidores: los energéticos se abaratan. En Estados Unidos, la gasolina cayó 8.57% en un día, según La Jornada. Aunque en México los precios de la gasolina no fluctúan de forma inmediata con el mercado internacional, la tendencia global a la baja reduce presiones inflacionarias.

La abrupta caída del precio del crudo tras el alto el fuego revela la intensidad de la interdependencia global y obliga a reconsiderar los riesgos fiscales y las oportunidades económicas para países exportadores como México

El peso se fortaleció, las bolsas asiáticas rebotaron

La señal de alivio se sintió en múltiples frentes. El peso mexicano se apreció 0.93%, para operar alrededor de 17.54 unidades por dólar, reportó La Jornada. En Asia, el Nikkei japonés subió 4.84% y el Kospi coreano avanzó 6.42%. Los futuros de Wall Street operaban con ganancias promedio de 2.5%.

El oro subió 2.68%, la plata aceleró su avance y el bitcoin tocó los 72,200 dólares: señales clásicas de un mercado que respira tras semanas de tensión extrema.

La incertidumbre no desaparece

Ni Reuters ni los mercados cantan victoria. Irán dejó claro que el alto el fuego no significa el fin de la guerra, y analistas advierten que la estabilidad depende de si la tregua deriva en negociaciones permanentes. La volatilidad, anticipan, continuará.

Para México, la pregunta es la misma de siempre ante cualquier sacudida geopolítica: ¿Cuánto dura el alivio y qué tan profundo será el golpe si la tensión regresa?