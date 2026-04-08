Credencial Universal de Salud 2026: estos son los documentos indispensables para el registro

La credencial universal de salud permitirá la atención médica gratuita y sin restricciones económicas en todas las instituciones públicas. (Captura de pantalla)

A partir de enero de 2027, la Credencial Universal de Salud permitirá a cualquier persona en México acceder sin restricciones económicas a la atención médica garantizada por la Constitución, con un proceso que inicia en 2026 y se extenderá hasta integrar a los grandes sistemas públicos en una sola red de servicios. El gobierno federal anunció que este nuevo documento funcionará como identificación oficial y abrirá la puerta a un sistema donde el acceso universal a urgencias y la continuidad de tratamientos complejos serán derechos efectivos para toda la población.

El primer año de la credencialización marcará la transición hacia la integración operativa entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y IMSS Bienestar. Desde el arranque de 2027, las personas podrán recibir atención médica en cualquiera de las instituciones, iniciar tratamientos y completarlos en la unidad más cercana, sin importar el origen de su afiliación.

El proceso de registro exigirá la presentación de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP certificada, comprobante de domicilio y número telefónico de contacto. (Jesús Avilés / Infobae México)

En la segunda mitad de 2027, las instituciones del sector público comenzarán a compartir servicios especializados, como radioterapia, laboratorio y estudios de imagen, para que los pacientes puedan acceder a estos recursos sin duplicar trámites ni enfrentar rechazos por no pertenecer a un subsistema específico. Para 2028, se prevé que la red pública asegure el surtimiento universal de recetas, la hospitalización sin distinciones y el seguimiento de enfermedades crónicas.

Entre los servicios prioritarios del primer año, el gobierno federal destacó que se pondrá en marcha la atención universal para cáncer de mama, con mastografías, biopsias y tratamientos disponibles en el centro más cercano a la residencia de la persona beneficiaria. El objetivo es que ningún trámite o cambio de afiliación interrumpa la atención médica, y que la credencial sea suficiente para recibir cualquier tipo de consulta, tratamiento o medicamento requerido.

El nuevo documento oficial reemplazará los carnés de IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, asegurando continuidad en tratamientos complejos, como cáncer y VIH, aunque la persona cambie de afiliación. (captura de pantalla)

La credencial universal estará acompañada de una aplicación digital. Esta herramienta permitirá consultar el historial médico, gestionar citas, acceder a información de servicios disponibles y utilizar funciones de navegación apoyadas en inteligencia artificial. El propósito es simplificar el acceso a los servicios y facilitar el seguimiento de la salud individual.

Documentos para acceder a la Credencial Servicio Universal de Salud

Para obtener la credencial universal de salud, las personas deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía

Acta de nacimiento

CURP certificada

Comprobante de domicilio

Un número telefónico de contacto

La credencial funcionará como documento clave para acceder a todos los servicios públicos de salud en México.