Campesinos y productores retoman diálogo con gobierno de Claudia Sheinbaum tras cierre de carreteras en México

Campesinos y productores se reunirán con personal del gobierno federal Crédito: Cuartoscuro.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunció que retomará el diálogo con el gobierno federal tras lograr que la reunión sea encabezada por Carlos Augusto Morales, secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y no por el titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán.

El encuentro fue programado para el próximo viernes a las 10 horas en el Palacio de Covián, sede de la Secretaría de Gobernación, y contará también con la participación de subsecretarios de las dependencias de Economía, Hacienda y Agricultura.

La decisión de los productores de regresar a la mesa de negociación ocurre tras una jornada de protestas y bloqueos carreteros en al menos 14 estados del país, entre ellos Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Veracruz. Las movilizaciones incluyeron la liberación de casetas de peaje, permitiendo el paso libre a los automovilistas, evidenciando el nivel de inconformidad en el sector agrícola y de transporte.

De acuerdo con líderes del movimiento, la exigencia de que Morales encabece el diálogo responde a la falta de avances con el actual secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán no ha mostrado disposición para resolver los temas pendientes ni ha cumplido con los acuerdos establecidos.

Entre las principales exigencias del FNRCM se encuentra la salida de los granos básicos del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, así como la implementación de un nuevo modelo agroeconómico que priorice la producción nacional. También demandan frenar las importaciones que califican como “indiscriminadas” y establecer precios de garantía para todos los productos del campo.

Gobierno abierto al diálogo

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 8 de abril en Palacio Nacional. (Presidencia)

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró durante su conferencia matutina del pasado 7 de marzo que su administración está abierta al diálogo, pero dejó claro que no se retomarán prácticas del pasado relacionadas con la entrega directa de recursos a organizaciones.

La mandataria subrayó que todas las demandas sociales serán atendidas mediante canales institucionales, privilegiando la transparencia y evitando esquemas que puedan derivar en discrecionalidad o corrupción.

Mientras los productores recordaron que en diciembre pasado firmaron una minuta de trabajo con cinco compromisos por parte del gobierno federal. Sin embargo, denunciaron que cuatro de esos puntos siguen sin cumplirse, a pesar de múltiples reuniones posteriores.

Entre los temas pendientes destacan la creación de políticas públicas que protejan la producción nacional frente a la competencia internacional, así como el establecimiento de una banca de desarrollo agropecuario que facilite el acceso al financiamiento para los pequeños y medianos productores.

El próximo encuentro será clave para determinar si ambas partes logran construir acuerdos concretos que desactiven las movilizaciones y atiendan las demandas del campo mexicano, un sector que ha advertido que mantendrá la presión social en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

La postura del FNRCM refleja la creciente tensión entre el gobierno federal y los productores, quienes buscan redefinir las reglas del sector agrícola en México en medio de desafíos como la competencia internacional, los costos de producción y la falta de apoyos estructurales.